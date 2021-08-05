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  3. Kullandığı TIR 300 göçmeni taşıyordu! O şoföre tutuklanma kararı!

Kullandığı TIR 300 göçmeni taşıyordu! O şoföre tutuklanma kararı!

Van'ın İran sınırında bulunan Çaldıran ilçesinde kullandığı TIR’ın dorsesine 300 göçmen saklayan bir sürücü, göçmenlere yönelik yaptığı denetimler sırasında yakalanmıştı. Olayın ardından sürücü M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kullandığı TIR 300 göçmeni taşıyordu! O şoföre tutuklanma kararı!

Olay, 4 Ağustos 2021 tarihinde Van’ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde gerçekleşti. Jandarma ekiplerinin kaçak göçmenlere yönelik yaptığı denetimler esnasında bir TIR durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramanın ardından TIR dorsesinde 300 göçmene rastlanıldı.

Kullandığı TIR 300 göçmeni taşıyordu! O şoför gözaltına alındı

HAVASIZ VE AÇ KALAN GÖÇMENLERE JANDARMA YARDIM ETTİ

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu göçmenlerin havasız kaldığı, aç ve susuz oldukları tespit edildi. Jandarmanın su ve yemek dağıttığı göçmenler, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ambulans içinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Göçmenler, yapılan işlemler sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, TIR şoförü M.A. ise gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanan M.A. dün akşam sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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