Kullanıcılara müjde! Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yükseliyor

Temassız kart kullanıcılarına müjde geldi. Alışverişlerde büyük kolaylık sağlayan temassız kartlarda şifresiz işlem limitleri yükseltildi. Kullanıcılara kolaylık sağlanması için limitler son olarak 250 TL'ye çıkarılmıştı. Ancak artan talep nedeniyle yeni bir düzenlemeye gidildiği ifade edildi. Şifresiz işlem limitlerinin 350 TL'ye çıkarıldığı açıklandı.

"HEM PRATİK HEM HİJYENİK ALIŞVERİŞ İMKANI"

Temassız kartlarda uygulanan şifresiz işlem özelliği kullanıcıların büyük beğenisini çekti. Hem pratik, hem de temassız olması birçok insan tarafından tercih sebebi olmasını sağladı. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde hayatımıza büyük kolaylıklar sundu. Artan talebin karşılanması için işlem limitleri yavaş yavaş arttırılmaya başladı. Son düzenleme ile 350 TL'ye çıkarılan işlem limiti hakkında BKM'den yazılı açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, temassız kartlarda ödemelerin çok daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlandığı ifade edildi ve buna bağlı olarak da temassız ödemelere gösterilen ilginin arttığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, güvenliğin yanında hijyenik ödeme imkanı sunan temassız ödemelerin günlük hayatın parçası haline geldiği vurgulandı.

BKM, "Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yarın itibarıyla 350 TL'ye çıkartılıyor. Temassız ödemeler 350 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli olarak yapılacak." duyurusunda bulundu.

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart 2020'de 120 TL'den 250 TL'ye yükseltilmişti.