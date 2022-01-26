"Külotla da çıkmasınlar" diyen İzzet Yıldızhan'dan "İsterlerse çıplak çıksınlar" geri vitesi! Ozan Çolakoğlu'na 'medeni' derken farklı bir imada mı bulundu?

Gülşen Hande Yener ve Hadise gibi konserlerinde iddialı kostümler tercih eden isimler için geçtiğimiz haftalarda “Türk örf ve adetlerine göre sahnede mayo ve külot giyilmez” diyerek sosyal medyada tepkilere yol açan İzzet Yıldızhan’dan yeni açıklama geldi.

GERİ VİTES YAPTI

Aldığı tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e seslenerek yardım isteyen İzzet Yıldızhan günler sonra geri adım attı.

Önceki akşam Kıbrıs’ta bir otelde konser veren ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, konser öncesi gazetecilerle bir araya gelerek, sorulara cevap verdi. Ünlü isim, "O röportajdan sonra aldığım mesajın, telefonun haddi hesabı yok. Belli ki birçok insanın duygularına tercüman olmuşum ama ben orada kendi görüşümü ifade ettim. Bazı kendini bilmezler konuyu alakasız yerlere getirdiler. Tabii onlarda kendi tanıtımını yapacaklar diye fırsat bildiler benim söylemimi. İsterlerse çıplak çıksınlar. Ben kendi fikrimi paylaştım sadece" dedi.

"BEDEL ÖDEYECEKSİNİZ!"

Hakkında çıkan haberler hakkında da konuşan Yıldızhan, "Kendini bilmez insanların üzerine attıkları iftiraları karşılıksız bırakmayacağım söylemiştim. Şunu da belirtmek isterim ki; benim beraat edip, suçsuz bulunduğum bir davadan kimse bana iftira atamaz. Avukat ordusuyla bunların hepsinin hesabını adalet makamlarında soracağım. Öyle yok iftira at, kenarı çekil! Bedel ödeyeceksiniz!" ifadelerini kullandı.

OZAN ÇOLAKOĞLU'NA İMADA MI BULUNDU?

Çolakoğlu'nun eşi Gülşen ile ilgili yapılan olumsuz yorumlardan rahatsızlık duymadığını söylemesine değinen İzzet Yıldızhan, "Gülşen’in eşi Ozan, çok medeni bir beymiş. Dediği gibi izlemek istemeyen izlemez. Ben karıma giydirtmem böyle şeyler, bu da benim fikrim" diye konuşurken bu açıklamaları sosyal medyada Ozan Çolakoğlu'na 'medeni' diyerek farklı bir imada bulunduğuna dikkat çekildi.