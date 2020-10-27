Hazreti Muhammed karikatürlerini yayımlamasının ardından İslam dünyasında tepkileri üzerine toplayan Charlie Hebdo dergisi bu kez de yeni bir skandalla okurlarının karşısına çıkıyor. Kapak görseli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünü kullanan Charlie Hebdo'ya hakaret içerikli bu sayısından dolayı tepkiler çığ gibi büyürken bir eleştiri de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'dan geldi. Peki Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Serdar Çam'ın hayatı...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI SERDAR ÇAM KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

30 Mart 1966'da Ankara'da dünyaya gelen Serdar Çam, 54 yaşındadır.

İlköğrenimini Libya ve Fransa'da, ortaöğrenimini ise Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde tamamlayan Çam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Çam, Almanya ve Belçika'da yüksek lisans çalışmalarının ardından Boston Üniversitesi'nde İşletme dalında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi'nden Uluslararası Pazarlama dalında doktorasını aldı.

İngilizce ve Fransızca'nın yanı sıra temel düzeyde Almanca ve Arapça bilen Çam, 1992'de Dış Ticaret Müsteşarlığı Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinde Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı.

Çam, 1994-1995 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştıktan sonra 1995-1999 arasında MÜSİAD Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu tarihten 2002'ye kadar İsviçre ve İstanbul’da özel şirketlerde dış ticaret alanında yöneticilik yaptı.

5 Haziran 2011'de TİKA Başkanlığı'na atanan Serdar Çam, 2002-2009 o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki makamında Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı ve ardından 2009-2011 arasındaTBMM Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov tarafından bu yıl "Makedonya Liyakat Nişanı" verilen Çam, 2016'da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından "Altın Mükemmellik Nişanı"na, 2017'de Macaristan Başbakanı Viktor Urban tarafından "Liyakat Nişanı"na layık görüldü.

Çam, Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıklarının 25. yılı anısına "Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığının 25. Yılı Jübile Madalyası"na layık görüldü.

Bunların yanı sıra Serdar Çam, 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Türk Patent Enstitüsü Uluslararası Kamu Markası" ödülünü ve 2017'de ise Emine Erdoğan'dan "Gazi Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yılın Kurumu" ödülünü aldı.