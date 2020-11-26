Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye turizmi, yüzde 70 daralmayla yılı kapatacak!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörüne ilişkin, "Yüzde 70 daralmayla yıl sonunu kapatacak gibi gözüküyor. Rakamsal boyutlara göre 15 milyondan biraz daha fazla bir yolcu, 11 milyar dolardan biraz daha fazla gelirle bu seneyi tamamlayacağız gibi gözüküyor." dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği tarafından Denizbank ana sponsorluğunda Antalya'da düzenlenen 10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dijital olarak gerçekleştirildi. Kongreye video konferans yöntemiyle bağlanan Bakan Ersoy, dünya ve Türkiye turizminin çok zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

"TURİZMDEKİ KÜÇÜLME, RAKİPLERE GÖRE DAHA AZ"

Son verilere göre uluslararası turizm trafiğinde yüzde 80'lik daralma olacak gibi göründüğünü dile getiren Ersoy, "Rakip pazar olarak gördüğümüz Akdeniz çanağında, İspanya, Yunanistan ve AB ülkelerine baktığımızda Yunanistan yüzde 78-80 bandında, İspanya yüzde 80 bandında bir daralmayla kapatacak gibi gözüküyor. Biz de Türkiye olarak yüzde 70 daralmayla yıl sonunu kapatacağız gibi gözüküyor. Rakamsal boyutlara göre 15 milyondan biraz daha fazla bir yolcu, 11 milyar dolardan biraz daha fazla gelirle bu seneyi tamamlayacağız gibi gözüküyor." ifadelerini kullanarak Türkiye turizmindeki küçülmenin kamu ve hükümetin verdiği destekler, özel sektörle yapılan başarılı uygulamalar ve iş birliği sayesinde daha az olduğuna işaret etti.

GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI

Güvenli Turizm Sertifikası'nın bu iş birliğinin en büyük örneklerinden biri olduğunu belirten Ersoy, bunun dünyada en iyi şekilde disiplinli uygulanan, çok geniş kriterleri kapsayan ve dünyadaki birçok kuruluş tarafından da örnek gösterilen bir sertifikasyon programı olduğunu bildirdi.

Ersoy, sertifikasyon programının hazırlanmasına katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Kriterleri oluşturmakla, hatta hayata geçirmekle olmuyor. Disiplinli uygulamak gerekiyor. Kanuni yaptırımlar da getirdik. 50 oda ve üzeri konaklama tesislerinde mecburi tutuldu. Yılbaşından itibaren daha da yaygınlaştırarak 30 oda ve üzerinde zorunlu tutacağız. 'Sıkı denetliyorsunuz, cezalar kesiyorsunuz' diye şikayetler de aldık. İnanın bu tarz programlar disiplinli, doğru şekilde uygulanamazsa dünyada kabul görmüyor. Sarılarak, özverili, disiplinli şekilde, hep beraber ucundan tutarak uyguladığımız için dünyada örnek gösterilen programların başında yer aldı. Avrupa'da ilk ve tek olma özelliğine sahip. Tabii diğer ülkeler de bunu yavaş yavaş kopyalamaya çalışıyor ama bizim kriterlerimize hala ulaşamıyor, o disiplini elde edebilmiş değiller." şeklinde konuştu.

"MİNİMUM HEDEFİMİZ YÜZDE 100'LÜK BİR BÜYÜME"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ihtiyaç olduğu takdirde turizm destek paketini 10 milyar liradan 20 milyar liraya kadar çıkarabileceklerini bildirdi. Ersoy, Antalya'dan dijital olarak yayınlanan 10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, sektöre sağlanan desteklere de değindi.

Sektörde 2020'yi ve 2021 ile ilgili beklentileri değerlendiren Ersoy, "2021'e baktığımızda, 'Bizim minimum hedefimiz ne olmalı?' diyorsanız, yüzde 100'lük bir büyüme olmalı. Yani 15 milyonun üzerine yüzde 100 koyarsanız, 30-31 milyonluk bir yolcu sayısını minimum hedef olarak hedeflememiz gerekiyor. Bakıldığında 2020'den çok daha iyi, 2019'un hala sayı olarak gerisinde bir planlamayla biz 2021 yazını atlatırız diye umuyorum." diye konuştu.

"LÜTFEN 2021'DEN UMUDUNUZU KESMEYİN"

Tüm dünyada pandeminin tekrar hit yapmaya başladığını anımsatan Ersoy, vaka sayılarının tüm dünyada ve Avrupa'da, Türkiye'ye pazar oluşturan ülkelerde hızla artmaya başladığını söyledi.

Aşıyla ilgili sevindirici gelişmelerin olduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Aşı çalışmalarını devlet olarak yakinen takip ediyoruz. Son günlerde sık görüştüğümüz bakanlarımız arasında Sağlık Bakanımız yer alıyor. Kendisiyle çok ciddi iletişim içiresindeyiz. Bakanlığımız yakında açıklamaya başlayacak. Çok büyük bir aşılama programını, aralık itibarıyla devreye alıyoruz. Yakın tarihte hızlı şekilde bu aşılama operasyonuna başlanacak, Türkiye genelinde artırılan oranlarla devam edecek. Hızlı aşılamayla toplumun bağışıklığını birkaç ay içinde sağlayacağımızı düşünüyoruz. Lütfen 2021'den umudunuzu kesmeyin, umutlu olun. Bu aşılamayla birlikte vaka sayılarında çok hızlı düşüşü birkaç ay sonra yakalayacağız."

"HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM"

Aşılamanın bir süreç olduğuna işaret eden Ersoy, Cumhurbaşkanlığının aşılama için talimatları olduğunu, gerekli hazırlık ve aşı tedariği konusunda Sağlık Bakanlığının her türlü bağlantıyı yaptığını, testleri geçen güvenilir birkaç aşının hizmete sunulacağını bildirdi.

Ocaktan sonra aşıyla birlikte yurt içi ve dışında yoğun tanıtım kampanyası düzenleneceğini vurgulayan Ersoy, "Hem turizm hem sertifikasyon hem de aşılamayı yurt içi ve yurt dışında yoğun tanıtmamız gerekiyor. Bunu için hazırlıklarımız tamam." dedi.

Turizm yapma şekillerinde senaryoların değiştiğine işaret eden Ersoy, "İş yapma modellerimiz yeniden yazılıyor, erken rezervasyon gibi sezona girerken tanıtım çalışması yapıyorduk artık öyle değil. 2021'de son dakika rezervasyonları ağırlıklı olarak gelecek, düzenli aktif ve esnek tanıtımlar yoğun şekilde devam edecek." dedi.

KGF'DE YENİ DESTEK PAKETİ

Ersoy, Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında Hazine Bakanlığı iş birliğinde sektöre yönelik bir destek paketi sunulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 10 milyar liralık bir turizm destek paketi hazırlamıştık, şu ana kadar 3,5 milyarlık kısmı kullanılmış ve orada hala bir bakiye var. Hem limit detaylarını çoğalttık, hem kullanım şekillerini artırdık. Farklı sürelerde kullanabiliyorsunuz, fiks sürelerde kullanmak zorunda değilsiniz. İster sabit, ister değişken olarak kullanabiliyorsunuz. Bu değişiklikleri Bankalar Birliği ile tamamladık, bütün bankalara da bugün itibarıyla geçiliyor. İhtiyaç olması dahilinde Hazine Bakanımızla da konuştuk, 10 milyarlık limiti 20 milyar liraya kadar çıkarabileceğiz. Kış zor geçecek, erken ödemeleri birçok tur operatörleri yapamıyor, en azından bu kışı geçirmeniz için de kullanabilirsiniz. Uzun vadeli finansman olarak da kullanabilirsiniz."

KGF desteklerini tamamen devreye aldıklarını anlatan Ersoy, çalışma ödeneğinin devam ettiğini, sektörün bunu kullanmayı sürdüreceğini bildirdi.

Yıl sonuna kadar geçerli olan bir KDV desteği olduğunu anımsatan Ersoy, Hazine Bakanlığı ile görüşerek geniş bir mutabakata vardıklarını, KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi konusunu sezon başına kadar da uzatmayı hedeflediklerini dile getirdi. Vergisel ve finansal açıdan desteklerin devam ettiğini anlatan Ersoy, sürecin başından bugüne kadar sektör temsilcileriyle yoğun iletişim içinde olduklarını söyledi.

"BUGÜNE KADAR BAŞARILI ÇALIŞMAMIZI 2021'DE DE DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Pandemideki gelişmeler doğrultusunda yeni destek paketlerini de hayata geçireceklerini anlatan Ersoy, 2021 için umutlu olduklarını bildirdi.

Ersoy, turizm sektörünün belli periyotlarla hep zorluklarla karşılaştığını ifade ederek, "Çok azimli ve savaşçı ruhumuz var. İçinizden gelen biri olarak söylüyorum. Bütün bu zorlukları savaşarak, dik durarak aşmayı başardık. Bundan sonrası için de böyle öyle olacağını düşünüyorum. ilk kez sektör ve devlet olarak iç içe olduk. Çok iyi bir iletişimimiz oluştu. Bu iletişimi de sonuca dönüştürüyoruz.

Pandemi gibi global kapsamlı zorluklarda esnek olmak, hızlı hareket etmek çok çok önemli. Türkiye buna çok avantajlı bir şekilde girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da turizmi stratejik sektör ilan ederek her alanda destek verdi. Daha cesur olalım, 2020'deki pandemide çok cesur davrandınız, otellerinizi bir çoğunuz açtınız, 2021'de daha cesur olmamız gerekiyor. Daha umutlu olmamız gerekiyor. Benim size güvenim sonsuz. Bugüne kadar başarılı çalışmamızı 2021'de de devam ettireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.