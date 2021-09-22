Kültür ve Turizm Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapıyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı şartları neler 2021? Başvuru nasıl yapılır 2021?

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumuna istihdam edilmek üzere, Temizlik Görevlisi ve Güvenlik ve Görevlisi alımı yapılacak. İş ilanına başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim, temizlik görevlisi ilanına başvuru yapacak adayların ise en az ilkokul mezunu olmaları gerekmektedir. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı şartları neler 2021? Başvuru nasıl yapılır 2021? İşte detaylar...

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak (29.09.2003 ve öncesi doğumlu olmak).

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (04/10/2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

35 yaşından gün almamış olmak (29/09/1986 ve sonrası doğumlu olanlar) En az ortaöğretim öğrenim düzeyine sahip olmak. Başvurunun son günü (04/10/2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sürekli işçi kadrosuna atanacak Güvenlik Görevlileri 7/24 saat esasına göre vardiyalı çalışacak olup, çalışma saatleri ilgili birimce mevzuat çerçevesinde belirlenecektir.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az ilköğretim öğrenim düzeyine sahip olmak. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sürekli işçi kadrosuna alınacak olan temizlik görevlileri; Aynı hizmet binasını müşterek kullanan Yüksek Kurum, Atatürk Araştırma Merkezi ile Atatürk Kültür Merkezinin ihtiyaçlarında çalıştırılmak üzere görevlendirileceklerdir. Bu kapsamda; Kurumun ana hizmet binası ile muhtelif adreslerde bulunan kitap satış bürosu, emağaza ve kitap deposu gibi yerlerde çalıştırılacak olup, bu kapsamda temizlik, paketleme (kolileme), taşıma, yükleme ve boşaltma gibi işler yapacaktır. Türk Tarih Kurumu sürekli işçi kadrosuna alınacak olan temizlik görevlileri; Kurumun ana hizmet binası ile muhtelif adreslerde bulunan kitap satış bürosu, e-mağaza ve kitap deposu gibi yerlerde çalıştırılacak olup, bu kapsamda temizlik, paketleme (kolileme), taşıma, yükleme ve boşaltma gibi işler yapacaktır.

BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 29/09/2021-04/10/2021 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecektir.

Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları alınabilecektir.

Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

BAŞVURU BELGELERİNİ TESLİM ETME

Temizlik Görevlisi ile Güvenlik Görevlisi kadroları için Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuran ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına gönderilecektir.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve kura çekimine dâhil olacak nihai listede yer alan adayların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 8 Ekim 2021 Cuma günü saat 10:00’da Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu toplantı salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecektir.