Kumar baskını! Polis ekiplerini görünce kumar kağıtlarını camdan aşağı attılar

Olay, Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana geldi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işhanında bulunan inşaat bürosunda kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. Ekipler koronavirüs salgınını umursamayıp sosyal mesafeyi hiçe sayan ve yasa dışı kumar oynayan şahısların bulunduğu inşaat bürosuna kumar baskını düzenledi.

10 KİŞİNİN KUMAR OYNADIĞI TESPİT EDİLDİ

Bugün saat 17.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Orhaniye Caddesi Aktaş İş Hanı'ndaki bir inşaat bürosunda kumar oynandığı ihbarı alan ekipler, bahse konu adreste yaptıkları kontrolde, 10 şahsın kumar oynadığı tespit etti. Adreste bulunan Ö.Z. isimli şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan idari işlem yapılırken ayrıca işyerinde bulunan 10 şahsa Kumar Oynamak ve Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefetten toplam 42 bin 525 TL idari para cezası uygulandı. Bu arada polis ekiplerini karşılarında gören şahıslar kumar kağıtlarını 3. katın penceresinden aşağıya attıkları görüldü.