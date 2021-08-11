Kumar sevdasından vazgeçemedi! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil iki hemşireyi yanına alarak kumarhaneye gitti!

Geçtiğimiz yıllarda talihsiz bir kaza geçirerek evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden ve aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, kötü günleri geride bıraktı. Şimdilerde yazın tadını çıkaran Erbil, önceki hafta eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil'le tatil yaptı. Erbil, önceki gün de Sibel Can konseri için Belarus'a uçtu.

"HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMİYOR"

Erbil, sağlık konusunda her türlü tedbiri alarak Hilton & H Casino'nun sahibi Mustafa Egemen Şener'in daveti üzerine Belarus'a gitti. Otele giriş yaparken Erbil’in yanında iki özel hemşiresi, bir de asistanı vardı. Hemşirenin taşıdığı bavulların birinde acil sağlık malzemeleri ve ilaçların olduğu öğrenildi.

Erbil, asistanlarının yardımıyla otele giriş yaptı. Kumar tutkusuyla bilinen şovmeni, casino'nun önünde görenler, "huylu huyundan vazgeçmiyor" yorumunda bulundu.

UYKUSU GELDİ

Öte yandan yaklaşık iki saat boyunca konser veren Sibel Can, sevilen şarkılarını seslendirdi. Can'ı dinlemeye gelen Mehmet Ali Erbil yaklaşık bir saat sonra etkinliğin tamamını izleyemeden müsaade isteyip odasına çekildi. Doktorlarının belirlediği sağlıklı yaşam programını bire bir uygulayan Erbil, uyku saati geldiği için Can konserini yarıda bırakmak zorunda kaldı.