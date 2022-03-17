Kunt Tulgar kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Kunt Tulgar'ın biyografisi, hayatı ve rol aldığı filmler

Türk sinemasına yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak hizmet vermiş olan isim Kunt Tulgar, Sinema Emekçileri Sendikasının sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre 75 yaşında hayatını kaybetti.

Sendikanın paylaşımında," Yönetmen, Yapımcı ve Oyuncu olarak sinemamızda önemli emekleri bulunan Kunt Tulgar 75 yaşında hayatını kaybetti." denildi.

Acı gelişme sonrası internet arama motorlarında "Kunt Tulgar kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Bu kapsamda Kunt Tulgar'ın biyografisi, hayatı ve rol aldığı filmler haberimizde...

KUNT TULGAR KİMDİR?

Kunt Tulgar, 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Kunt Tulgar, özzellikle bilimkurgu filmleri ile Türk sinemasında yer edinen sanatçı Çetin İnanç, Cüneyt Arkın ve Hüseyin Peyda ile çok sayıda filmde birlikte çalışmıştır.

Öte yandan Kunt Tulgar, Türk Sineması Araştırmaları internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1948 yılında Kocaeli İzmit’te doğdu. Görüntü yönetmeni Sabahattin Tulgar’ın oğludur.

(Bilgiler kaynaklara göre değişim göstermektedir)

KUNT TULGAR NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

İstanbullu olan Kunt Tulgar, 75 yaşında hayatını kaybetti. Tulgar'ın ölüm nedeni bilinmemektedir. Detaylar haberimize eklenecektir.

KUNT TULGAR'IN BİYOGRAFİSİ, HAYATI

Beşiktaş Akaretler'de ilkokula başlayan Kunt Tulgar, okulun evine uzak olmasından dolayı Fındıklı ilkokuluna geçti. Daha sonra Taksim’de bulunan Özel Aydın ilkokulunda okumaya başladı, burayı bırakarak Beyoğlu’nda bulunan Taksim ilkokuluna geçti ve burada mezun oldu. Bebek’te bulunan Amerikan Robert Kolej imtihanını 3’üncülükle kazandı fakat babasının İtalya ile iş yapması sebebiyle Beyoğlu Tomtom sokakta bulunan İtalyan lisesine (Instituto Medi Italiani) girdi.

İtalya’nın Roma şehrinde Via Albalonga sokağında bulunan Tecnostampa film stüdyosu’na gitti. Kurgu şefi Alvaro Petrangeli’nin yanında 3’üncü kurgucu olarak işe başladı. Bir sene sonra Cinecitta stüdyolarında çekilen Siyah Yıldızlı Şerif (Il Sceriffo con la Stella Nera) adlı filmde yönetmen yardımcılığı yaptı ve 1’inci kurgucu olarak stüdyoya gelen filmlerin kurgularını yapmaya başladı. Babasının 1963 yılında kurduğu Milli Film Stüdyosu'nda çalışmak için Türkiye’ye döndü. 1974'de yönetmenliğe başladı.

KUNT TULGAR'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

Kunt Tulgar, 1951 yılında babasının yapımcı ve kameramanlığını yaptığı, Orhan Atadeniz’ in yönetiminde zor şartlar altında çekilen Tarzan İstanbul'da (1952) filminde Tarzan'ın küçüklüğünü canlandırdı.

60’lı yılların ikinci yarısından itibaren pek çok kült filmde çeşitli görevler üstlendi. Daha çok ses mühendisi olarak tanınan Kunt Tulgar, oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra kurgu, eşleme, ses ve negatif kurgusu, ses çekimi ve kopya baskı yıkama işleri yaptı. Dünyayı Kurtaran Adam (1982), Maskeli Şeytan (1970) gibi filmlerde ses ekibinde yer aldı. Tarzan Korkusuz Adam (1974) filmiyle başlayan yönetmenlik kariyerini Süpermen Dönüyor (1979), İnsanlık Uğruna (1981) Gizli Kuvvet (1983) gibi filmlerle sürdürdü. Son olarak İkimize Bir Dünya (2015) adlı filmde oyuncu olarak yer aldı.

OYUNCU

Tarzan İstanbul'da (1952) - Tarzanın çocukluğu

Beklenmeyen Randevu: Belalı elmaslar (1984) - Sammy

Gizli Kuvvet (1983)

Kadınlar Koğuşu (1978) - (dublaj)

Şeref Yumruğu (1977)

Naciye (1976) - Rizeli Ragip

Keloğlan İş Başında (1975) - Murat

Yılmayan Şeytan (1972) - Tekin / Bakırbaş

SES

Kara Şimşek (1985)

Dev Kanı (1984)

Dünyayı Kurtaran Adam (1982)

Satılmış Adam (1977)

Günahsız Kadın (1973)

Yarasa Adam - Betmen (1973)

Beş Hergele (1971)

YÖNETMEN

Kurtlar Geceyi Sever (1988)

Ejderin İntikamı (1984)

Gizli Kuvvet (1983)

İnsanlık Uğruna (1981)

Süpermen Dönüyor (1979)

Tarzan Korkusuz Adam (1974)

EDİTÖR

Adım Beladır (1970)

Kara Leke (1970)

Günahsızlar (1968)

Akşam Yıldızı (1967)

İntikam Fırtınası (1966)

SENARİST



Kurtlar Geceyi Sever (1988)

Ejderin İntikamı (1984)

Beklenmeyen Randevu: Belalı Elmaslar (1984)

Tarzan Korkusuz Adam (1974)

YAPIMCI

Ejderin İntikamı (1984)

Süpermen Dönüyor (1979)

Tarzan Korkusuz Adam (1974)

Kendisi olarak dahil olduğu belgeseller

Milyon Dolarlık Afiş (2019)

1960 1970 Türk Fantastik Sinemasında Ses ve Görüntü Efekt Üretimi (2019)

Nanaroscope ! (2018)

Motör: Kopya Kültürü ve Popüler Türk Sineması (2014)

Fantastiğin Sineması (2006)