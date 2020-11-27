Kupada Tuzlaspor'un rakibi belli oldu!
TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda rakibi belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminde belli oldu. Buna göre, TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'un rakibi Süper Lig'den Gençlerbirliği oldu.
Tek maç üzerinden oynanacak olan 32 takımın mücadelesi, 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.
Kupada diğer eşleşmeler ise şöyle:
Demir Grup Sivasspor-Giresunspor
Kasımpaşa-Muğlaspor
Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon
Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Esenler Erokspor
Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor
İttifak Holding Konyaspor-Altınordu
Trabzonspor-Adana Demirspor
Çaykur Rizespor-Eskişehirspor
Beşiktaş-Tarsus İdmanyurdu
Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği
Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor
Göztepe-Bursaspor
Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor
Gençlerbirliği-Tuzlaspor
Gaziantep FK-Kocaelispor
Medipol Başakşehir-Turgutluspor