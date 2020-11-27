Kupada Tuzlaspor'un rakibi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminde belli oldu. Buna göre, TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'un rakibi Süper Lig'den Gençlerbirliği oldu.

Tek maç üzerinden oynanacak olan 32 takımın mücadelesi, 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.

Kupada diğer eşleşmeler ise şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Giresunspor

Kasımpaşa-Muğlaspor

Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Esenler Erokspor

Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor

İttifak Holding Konyaspor-Altınordu

Trabzonspor-Adana Demirspor

Çaykur Rizespor-Eskişehirspor

Beşiktaş-Tarsus İdmanyurdu

Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği

Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor

Göztepe-Bursaspor

Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor

Gençlerbirliği-Tuzlaspor

Gaziantep FK-Kocaelispor

Medipol Başakşehir-Turgutluspor