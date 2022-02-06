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Kur korumalı sistemde yeni dönem başlıyor! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu MÜSİAD ile görüşme gerçekleştirdi!

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları birkaç gün önce kur korumalı mevduat sistemine dahil edilmişti. Şu anda da o sistemin tanıtımını için detaylı bir çalışma başlatılıyor. Bunun için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, MÜSİAD Başkanı ve yurt dışı temsilcilikleriyle görüştü.

Kur korumalı sistemde yeni dönem başlıyor! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu MÜSİAD ile görüşme gerçekleştirdi!

Kur korumalı mevduat sisteminin yurtdışındaki Türk vatandaşlara tanıtımı için harekete geçildi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu hamle için MÜSİAD başkanı ve yurt dışı temsilcilikleriyle görüştü. Sistemin tanıtımı daha fazla yapılacak. Özellikle iş dünyası aracılığıyla yurtdışındaki döviz birikimlerinin Türkiye'deki yeni sistemde değerlendirilmesi çağrısı gerçekleştirilecek.

Kur korumalı sistemde yeni dönem başlıyor! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu MÜSİAD ile görüşme gerçekleştirdi!

MÜSİAD İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Birkaç gün önce yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları kur korumalı mevduat sistemine dahil edilmişti. Sistemin kısa adı YUVAM. Şahap Kavcıoğlu da o sistemin yurtdışında daha çok tanıtılması için yurtdışında 71 ülkede 88 irtibat noktası olan MÜSiAD ile görüştü.

O toplantıda neler konuşulduğunu ve YUVAM hesaplarının yurtdışında nasıl tanıtılacağını MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı anlattı.

Kur korumalı sistemde yeni dönem başlıyor! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu MÜSİAD ile görüşme gerçekleştirdi!

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, 2 saati aşkın toplantıda, YUVAM sistemini detaylıca anlattı. MÜSİAD Başkanı ise önümüzdeki hafta yurtdışında bir toplantı yapılacağını belirtti. O toplantıda sadece MÜSİAD temsilcilerinin yer almayacağı, yurtdışındaki bazı diğer Türk vatandaşlarının oluşturduğu STK'larla da çalışacaklarını belirtti. "Yurtdışında 6.5 milyon Türk vatandaşı var. Bu kişilerin toplam mevduatları yaklaşık 200 milyar dolar. İlk etapta hedef bunların yüzde 10'unun Türkiye'ye transferi" dedi.

Kur korumalı sistemde yeni dönem başlıyor! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu MÜSİAD ile görüşme gerçekleştirdi!

YURT DIŞINDAKİ TÜRKLERE SİSTEMİ MÜSİAD ANLATACAK.

Bunların yanı sıra MÜSİAD bir de 10 soruda YUVAM hesabının anlatıldığı kısa bilgilendirme notu hazırladı. Sorulara verilen yanıtlarla yurtdışı vatandaşları sistem hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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