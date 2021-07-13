Yaz ayının gelmesiyle etkisini hissettirmeye başlayan sıcak havalar, mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Yüksek sıcaklıklar tarımı da olumsuz etkilerken, zor durumda kalan çiftçiler destek ödemelerinin yapılmasını bekliyor. Çiftçilere can suyu olacak olan Kuraklık desteği ne zaman ödenecek 2021 ? Kuraklık desteği ne kadar 2021? İşte yanıtlar...

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK 2021?

Yaşanan yüksek sıcaklıklar tarım sektörünü olumsuz etkilerden, hasat dönemlerinde elde edilen verimin düşmesi üreticiyi zora soktu. Kuraklık desteği ödemeleri bugünden itibaren hesaplara yatmaya başladı. Cumartesi gününe kadar ödemeler devam edecek.

Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılacak. Mazot-gübre, sertifikalı tohum kullanım desteği ile toplamda dekara 151 liraya kadar destekleme ödemesi gerçekleştirilecek.

KURAKLIK DESTEĞİ NE KADAR 2021?

Zor günler geçiren ve kuraklık desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler ödeme tutarlarının ne kadar olacağını merak ediyor. 2021 yılı kuraklık desteği dekar başı 18,3 TL olarak ödeniyor. Kuraklık nedeniyle çiftçilerin zor dönemler geçirdiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "TARSİM Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapıyor. Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak. Dekar başı 18,3 TL poliçe ödemesine karşılık 229 TL hasar ödemesi yapılmış olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada kuraklık desteği hakkında konuşarak şunları kaydetmişti: "Üreticilerimizin TARSİM kapsamında sigortaları varsa zaten zararları oradan karşılanacak. TARSİM kapsamında olmayan diğer üreticilerimize de Afet Fonu'ndan yardım yapılacak. Bununla birlikte önümüzdeki yıl tohumlarını alabilecekler. Aslında bu adı konmamış bir tohum desteği. Biz buna 'çiftçi hasar bedeli' diyoruz.

Böyle isimlendirildi ama önümüzdeki yıl 'sürdürülebilir bir tarım ve üretim devam etsin' diye verilen bir destektir. Çiftçimiz bunu almak suretiyle tohumunu sağlayacak, önümüzdeki yıl tarlasını yeniden ekecektir. Ayrıca Bakanlık olarak yüzde 75 hibeli tohum desteklerimiz var. Bunlar da nadas alanlarının küçültülmesi ve ekilmeyen alanların ekilir hale dönüştürülmesi ile alakalı bir programdır. Bu geçtiğimiz yıl uygulandı. Bu yıl da uygulanıyor, inşallah gelecek yıl da uygulanacak. Bir karış dahi ekilmedik alan kalmaması için tohum desteklerimiz devam ediyor."