Kural ihlali kazayı da beraberinde getirdi!

Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşanan kazada kurallara uymayıp kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, kavşakta bir başka otomobille çarpıştı. Olayın ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Ankara’nın Sincan ilçesi Ankara Caddesinde bulunan kavşakta meydana geldi., İddialara göre, Ankara Caddesi üzerinde bulunan kavşakta kırmızı ışıkta geçen Yunus Emre S.’nin kullandığı 06 BET 586 plakalı otomobil, Mustafa T. idaresindeki 06 ZZC 49 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Yunus Emre S., Mustafa T. ve Merve T. yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.