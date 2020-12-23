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  3. Kural ihlali yapan Menemenspor hükmen mağlup sayılacak

Kural ihlali yapan Menemenspor hükmen mağlup sayılacak

TFF 1. Lig'in 9. haftasından ertelenen müsabakada Adanaspor, evinde karşılaştığı Menemenspor'a 3-2 yenildi. Menemenspor, maçının ikinci yarısında 6 yabancıyla sahada yer alması dolayısıyla kural ihlali yaptı. Menemenspor, hükmen mağlup sayılacak.

Kural ihlali yapan Menemenspor hükmen mağlup sayılacak

TFF 1. Lig'in 9. haftasından ertelenen müsabakada Adanaspor, evinde karşılaştığı Menemenspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçta yabancı kuralı ihlali yaşandı.

Menemenspor, 3-2 galibiyet aldığı Adanaspor maçının ikinci yarısında 6 yabancıyla sahada yer aldı. Menemenspor, ilk 11'de Selmani, Domgjoni, Tidjani Anaane, Adamu Alhassan ve Kamara'dan oluşan 5 yabancı futbolcuya yer verdi. 76. dakikada Şeref Özcan'ın yerine oyuna Akanbi Rasheed dahil oldu ve Menemenspor sahada 6 yabancı ile oynadı.

Kural gereği İzmir temsilcisi, 3-0 hükmen mağlup sayılacak.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NUN TALİMATI NE DİYOR?

Kulüpler, 2020-2021 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Tüm hakkını kullanan kulüpler için bu futbolculardan en az 1'i 1 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı aranacak. Sözleşme imzalanan 8 yabancı futbolcudan sadece 6'sı 18 kişilik müsabaka listesine alınabilecek. Bu futbolculardan sadece 5'i müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda yer alabilecek.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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