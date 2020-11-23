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  3. Kuran kurslarında yüz yüze eğitim 23 Kasım itibarıyla başladı

Kuran kurslarında yüz yüze eğitim 23 Kasım itibarıyla başladı

Okullarda verilen ara tatilin ardından yeni tip koronavirüste bulaş riskini en aza indirgemek amacıyla yeniden online eğitime geçileceğine karar verilmesi üzerine Diyanet de bir yazı yayımladı. 23 Kasım itibarıyla yüz yüze eğitime geçileceğini duyuran Diyanet yetkilileri, 4-6 yaşın kursa dönebileceğini belirtti.

Kuran kurslarında yüz yüze eğitim 23 Kasım itibarıyla başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün getirmiş olduğu pandemi süreci kapsamında, pozitif vaka sayıları ülkemizde hızla yükseliyor. Bu kapsamda okullarda verilen ara tatilin ardından yüz yüze eğitime geçilmeyeceğinin belirtilmesinin ardından Diyanet de 4 - 6 yaş Uran kurslarının yeni yıla dek kapalı kalacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde bu yazıyı geri çeken yetkililer, yaptıkları yeni açıklamada aynı yaş grubu çocuklar için 23 Kasım tarihinde yüz yüze eğitime geçileceğini belirtti.

Kuran kurslarında yüz yüze eğitim 23 Kasım itibarıyla başladı

"4-6 YAŞ EĞİTİMİNE YÜZ YÜZE DEVAM EDİLECEK"

Birgün gazetesinden Mustafa M. Bildircin’in haberine göre, İl müftülerine önceki gün gönderilen ve 4-6 yaş Kuran kurslarında yüz yüze eğitimin yeni yıla kadar sonlandırıldığını duyuran yazıyı geri çeken idare, dün yeni bir yazı yayımlayarak, “4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı Kuran kurslarında 23 Kasım’dan itibaren yüz yüze eğitime devam edilecektir” ifadelerini kullandı.

Kuran kurslarında yüz yüze eğitim 23 Kasım itibarıyla başladı

Önceki gün aldığı karar ile hafızlık eğitimi verilen yatılı Kuran kurslarının, pansiyonlarının yüzde 60’ı oranında yüz yüze eğitime devam edeceğini açıklayan Diyanet, kararını güncelledi.  Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç imzalı yazıda şunlar kaydedildi:

Kuran kurslarında yüz yüze eğitim 23 Kasım itibarıyla başladı

 

 

“4-6 yaş ve İhtiyaç Odaklı Kuran kurslarımızda yüz yüze eğitime ara verildiği malumlarınızdır. Ancak görülen lüzum üzerine kararın tahsisine ihtiyaç duyulmuştur. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirler çerçevesinde 4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı Kuran kurslarında 23 Kasım’dan itibaren yüz yüze eğitime devam edilmesi hususlarını tensiplerinize arz ederim.”

Berna Akkaya
Editör


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