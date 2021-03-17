BRT 1 HD Frekans Ayarları 2021 - BRT 1 HD Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?BLOOMBERG HT Frekans Ayarları 2021 - BLOOMBERG HT Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?BERAT TV Frekans Ayarları 2021 - BERAT TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?The service is unavailable ne demek? The service is unavailable Türkçesi nedir?ALA TOO 24 Frekans Ayarları 2021 - ALA TOO 24 Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?Şevval Sam gelin yorumuna çıkıştı!18 Mart Çanakkale savaşı fotoğraflarıTacikistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Tacikistan'ın Bayrağı Nasıldır?ADA TV Frekans Ayarları 2021 - ADA TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?365 TV Frekans Ayarları 2021 - 365 TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Kur'an Kursunda 1 öğrencinin testi pozitif çıkınca 49 öğrenci karantina altına alındı

Kur'an Kursunda 1 öğrencinin testi pozitif çıkınca 49 öğrenci karantina altına alındı

Sakarya’nın Geyve ilçesindeki yatılı Kur’an kursunda bir öğrencide koronavirüs tespit edilmesi üzerinde kursta yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi. Ayrıca 49 öğrenci de karantinaya alındı.

Kur'an Kursunda 1 öğrencinin testi pozitif çıkınca 49 öğrenci karantina altına alındı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bulunan yatılı Kur’an kursunda 1 öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıkınca 49 öğrenci karantina altına alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kursta yüz yüze eğitime 10 gün ara verilmesi kararını aldı.  Öğrencilerin ailelerine de durum bildirildi ve izole olmaları konusunda kendilerine uyarılarda bulunuldu. 

Öte yandan kursun pansiyon kısmı da alınan karar ile kapatıldı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT