Kur'an Kursunda 1 öğrencinin testi pozitif çıkınca 49 öğrenci karantina altına alındı Sakarya’nın Geyve ilçesindeki yatılı Kur’an kursunda bir öğrencide koronavirüs tespit edilmesi üzerinde kursta yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi. Ayrıca 49 öğrenci de karantinaya alındı.

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Sakarya’nın Geyve ilçesinde bulunan yatılı Kur’an kursunda 1 öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıkınca 49 öğrenci karantina altına alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kursta yüz yüze eğitime 10 gün ara verilmesi kararını aldı. Öğrencilerin ailelerine de durum bildirildi ve izole olmaları konusunda kendilerine uyarılarda bulunuldu. Öte yandan kursun pansiyon kısmı da alınan karar ile kapatıldı. Gülistan Başköy Eğitim Editörü sakaryayüz yüze eğitimsalgınPandemi