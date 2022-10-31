Kur'an Kursu'nda skandal görüntüler! Kurs hocası temizlik yapan öğrencilere sözlü şiddet uygulandı ardından...

Şanlıurfa'da bir Kur'an Kursu'nda çekildiği iddia edilen görüntülerde kurs hocasının öğrencilere yaptıkları büyük tepki topladı.

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Şanlıurfa'da Ulucanlar Mahallesi'nde bulunan bir Kur'an Kursu'nda yaşananlar sosyal medyada paylaşıldı. Kurs hocası olduğu iddia edilen kişinin temizlik yapan öğrencilere ilk önce sözlü şiddet ardından da fiziksel şiddet uygulaması orada bulunan diğer kişiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

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BAĞIRDI VE TOKAT ATTI

Kursta başka birisi tarafından kayda alınan görüntülerde kurs hocasının karşısında bulunan 5 öğrenciye "Kıpırdama, orada dur" şeklinde bağırarak öğrencilere tokat attığı görülüyor. Gizlice alınan kaydın hoca tarafından fark edilmesi sonrası hoca "Kimdir o?" şeklinde bir soru yönelterek video kaydının alındığı yere doğru ilerliyor.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılması sonrası dayakçı hoca hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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