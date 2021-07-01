Her yıl Hicri takvime göre Zilhicce ayının onuncu günü başlayarak dört gün boyunca devam eden Kurban Bayramı için hazırlıklara başlandı. 2021 yılının temmuz ayında kutlanacak olan bayramın önceki günü olan arifede hastaneye gitmek isteyen vatandaşlar da Kurban Bayramı arefe günü hastaneler açık mı, kapalı mı 2021? Arife günü hastaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının cevabını araştırıyor. İşte cevaplar...

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ HASTANELER, AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ (SAĞLIK OCAKLARI) AÇIK MI, KAPALI MI 2021?

Kurban Bayramı ikinci kez koronavirüs salgının gölgesinde geçerken bu yıl, 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamaların kaldırılmasıyla vatandaşları, bayramı bayram gibi yaşamanın heyecanı sardı. Arife gününün de yarım gün resmi tatil ilan edilmesiyle vatandaşlar, Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) ve hastanelerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Edinilen bilgiye göre, arife gününde hastaneler ve sağlık ocakları, yarım gün hizmet verecek.

ARİFE GÜNÜ HASTANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Saat 09.00 ile 12.30 arasında faaliyet gösterecek olan hastanelerin acil bölümleri ise arife günü ve bayram boyunca açık olacak. Eczane, sağlık ocağı ve hastaneler 12.30'a kadar açık olacak. Saat 12.30'dan sonra hastanelerin acil servisleri açık olacak. Sağlık ocakları ise kapalı olacak.

Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki polikliniklerin kapalı olma durumuyla karşılaşılabilir. Bu durum hastane yönetiminin aldığ ı karara göre değişiklik gösterebilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hastanelerin santral numaraları aracılığıyla, ilgili kişilerle iletişim kurulabilir.

KURBAN KESMEK KİMLERE FARZDIR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESMEK YERİNE SADAKA VERİLİR Mİ?

İbadetlerin şekil, şart ve rükünleri olduğu gibi hikmetleri, amaçları ve teşri gerekçeleri de vardır. İbadetlerdeki bu özelliklerin birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Diğer taraftan ibadetler ancak emredildikleri şekliyle yerine getirilir. Her ibadetin bir yapılış şekli vardır. Kurban ibadeti de ancak kurban olacak hayvanın usûlüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilebilir. Bedelini infak etmek suretiyle, kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Zira hayvanın kesilmesi bu ibadetinin rüknüdür.

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurban meşru kılındıktan sonra her yıl bizzat kurban kesmek sureti ile bu ibadeti yerine getirmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında, Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın her bir parçasının kişinin hayır hanesine kaydedileceğini ifade etmiştir.

Allah Teâla’nın rızasını kazanmak niyetiyle, karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak da müslümanın önemli vazifelerinden biridir. Zaruret derecesinde ihtiyaç içerisinde bulunan kimseye yardım etmek dinimizde farz kabul edilmiştir. Ancak, bu iki ibadetin birbirinin alternatifi olarak sunulması doğru değildir. Bu sebeple kesme olmadan hayvanı, sadaka olarak bir kişiye vermek kurban yerine geçmez. Aynı şekilde kurban bedelini de yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle, kurban ibadeti ifa edilmiş olmaz.

HAC NEDEN KURBAN BAYRAMINDA YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu hac ibadetinin yerine getirileceği aylar hakkında şu bilgileri verdi;

"Hac ayları, hicrî takvimdeki Şevvâl ve Zilka’de aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Bu zamanlara hac ayları denmesi, hac menâsikinin bu aylardan herhangi birinde bitirilebilmesi açısından değil, haccın şartı olan ihrama Şevvâl’den itibaren girilebilmesi bakımındandır. Bu süre içerisinde ihrama girerek, haccın iki temel rüknünden biri olan ve sadece Zilhicce’nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü fecr-i sâdık arasında yapılabilen Arafat vakfesini yapan kimsenin haccı geçerli olur. Haccın diğer rüknü olan ziyaret tavafı ise kurban bayramı günlerinde eda edilmekle birlikte, bugünlerde yapılamaz ise, cezasını yerine getirmek kaydıyla, daha sonra da yapılabilir ve bu tehir, o seneki haccın geçersiz sayılmasına sebep olmaz (Kâsânî, Bedâi‘, II, 132-133)."

ZİLHİCCE NEDİR?

Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayı Zilhicce'dir. Hac ibadeti bu ayda yapılır. Mübarek Aylar'ın ikincisi olan Zilhicce'de haccın bir parçası ve tamamlayıcısı olan kurban kesme ibadeti yerine getirilir.

HAC SURESİ

Kuran-ı Kerim'de Hac Suresi şöyledir;

_Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.

_Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik'i (Kâbe'yi) tavaf etsinler.

_ Sizin için onlarda belli bir zamana kadar birtakım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Kâbe'dir.

HAC KİMLERE FARZDIR?