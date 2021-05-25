Kurban Bayramı'nın gelmesiyle bayram ikramiyelerinin detayları merak edilmeye başladı. Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar 2021? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, yatacak 2021? sorularının yanıtları araştırılıyor. Yanıtlar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR 2021? KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK, YATACAK 2021?

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli vatandaşlara müjde vererek, bayram ikramiyelerine zam yapılacağını duyurdu. Ramazan Bayramı için gerçekleştirilen ödemeler 1100 TL olmuştu. Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak yatırılacak. Ödemelerin ne zaman gerçekleştirileceğinin önümüzdeki günlerde netleştirilmesi bekleniyor.

YENİ EMEKLİLER ZAMLI İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor. SGK verilerine göre, ocak ayı itibarıyla dosya bazında 12 milyon 499 bin emekli bulunuyor. Dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanları da kapsayan kişi bazında aylık ve gelir alanların sayısı ise 13 milyon 277 bin kişiye ulaşıyor.

ZAMLI İKRAMİYELER NASIL ÖDENECEK?

Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olanlara ödeniyor. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesinden yararlanabiliyor.

Emeklilerin sayısı dosya bazında 12.5 milyon kişi dolayında. Dul ve yetimler gibi ölüm aylığı alanlarla birlikte toplam sayı 13.3 milyon kişiyi buluyor.