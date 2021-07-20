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  3. Kurban Bayramı klasiği gerçek oldu! Acemi kasaplar, acil servisleri doldurdu

Kurban Bayramı klasiği gerçek oldu! Acemi kasaplar, acil servisleri doldurdu

Kurban Bayramının klasikleşen durumlarından biri bu bayram da yaşandı. Acemi kasaplar, kurbanlıklar yerine kendilerini kesince hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kurban Bayramı klasiği gerçek oldu! Acemi kasaplar, acil servisleri doldurdu 1114

Kurban Bayramı denince akıllara ilk gelen kaçan kurbanlıklar ve acemi kasaplar oluyor.