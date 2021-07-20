Kurban Bayramı klasiği gerçek oldu! Acemi kasaplar, acil servisleri doldurdu Kurban Bayramının klasikleşen durumlarından biri bu bayram da yaşandı. Acemi kasaplar, kurbanlıklar yerine kendilerini kesince hastanelerin acil servislerine başvurdu.

1 14 Kurban Bayramı denince akıllara ilk gelen kaçan kurbanlıklar ve acemi kasaplar oluyor.