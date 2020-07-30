Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji, Kurban Bayramı boyunca ülke genelindeki hava tahminlerini açıkladı. Peki Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde...

KURBAN BAYRAMINDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinde olması bekleniyor. Sıcaklıkların iç kesimlerde 1 ile 3 derece üzerinde seyredeceği öngörülürken rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteroloji'nin tahminlerine göre Doğu karadenizde ise yağış hakim olacak.

31 AĞUSTOS CUMA (KURBAN BAYRAMI'NIN İLK GÜNÜ)

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

1 TEMMUZ CUMARTESİ (KURBAN BAYRAMI'NIN İKİNCİ GÜNÜ)

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

2 TEMMUZ PAZAR (KURBAN BAYRAMI'NIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ)

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

3 TEMMUZ PAZARTESİ (KURBAN BAYRAMI'NIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ)

Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de yine parçalı yer yer yağışlı bir hava hakim olacak. Yurt geneli ise güneşli ve mevsim normallerinde seyredecek.

4 TEMMUZ SALI

Kurban Bayramı'nın sona ermesi ile yurt geneli kendini güneşli bir havaya teslim edecek.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisini göstereceğini belirtti.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, ülke genelinde Kurban Bayramı'ndan itibaren yazın en sıcak günlerinin yaşanmaya başlayacağını ifade etti.

Toros, "Eyyam-ı bahur sıcakları bayram boyunca etkisini gösterecek. Bayramın ilk günü Akdeniz ve Ege bölgelerinde 35 dereceyi aşan sıcaklıklar gözleniyor. Arap Yarımadası üzerinde yer alan kuru ve sıcak alçak basınç merkezinin etkisiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar beklenmekte." dedi.

EYYAM-I BAHUR NEDİR?

Eskilerin yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullandığı eyyam-ı bahur, 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere bırakan eyyam-ı bahur, bu sene bayram döneminde etkisini hissettirecek.