Kurban Bayramında hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: Üçüncü ve dördüncü güne dikkat! O bölgelerde sıcak hava kavuracak, diğer yerlerde yağış var Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek ancak bayramın ikinci gününden itibaren bazı illerimizde sağanak yağış etkili olacak. Peki Kurban Bayramında hava nasıl olacak? İşte detaylar...

1 7 Türkiye'de milyonlar 9 günlük Kurban Bayramı tatili için planlar yapmaya başladılar. Daha şimdiden tatilin gözdesi olan illerimizde insan yoğunluğu arttı, plajlar ve piknik alanları doldu. Bunun yanında yaşadığı şehirde bayramı geçirecek olan vatandaşlar, bayram tatilinde gezmek için havanın nasıl olacağını merak ediyor.