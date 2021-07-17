Kurban Bayramında hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: Üçüncü ve dördüncü güne dikkat! O bölgelerde sıcak hava kavuracak, diğer yerlerde yağış var
Kurban Bayramında hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: Üçüncü ve dördüncü güne dikkat! O bölgelerde sıcak hava kavuracak, diğer yerlerde yağış var
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek ancak bayramın ikinci gününden itibaren bazı illerimizde sağanak yağış etkili olacak. Peki Kurban Bayramında hava nasıl olacak? İşte detaylar...