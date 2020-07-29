Türkiye'nin en büyük illerinden olan İzmir'de Kurban Bayramına kısa bir süre kala ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu.Vatandaşların Kurban Bayramında vatandaşların sorunsuz olarak seyahat etmesi için tüm hatlarda seferler sıklaştırılırken Kurban Bayramında İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? sorusu da merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMINDA İZMİR'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir'de Kurban Bayramı süresince vatandaşlar otobüs, metro, tramvay ve gemilerden ücretsiz yararlanabilecek.

Öte yandan vatandaşların sorunsuz seyahat etmesi için tüm hatlarda seferler sıklaştırıldı. Kabir ziyaretleri içinse ayrıca hat ve otobüs planlaması yapıldı. Sefer saatleri ve güzergâhları ile ilgili güncel bilgiler, ESHOT’un resmi internet sitesinde paylaşıldı.

SEFER SAATLERİ

İzmir Metrosu, Arife ve bayram günlerinde 06.00-06.30 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 7.5 dakikada bir; 06.30-20.00 saatleri arasında ise 5 dakikada bir sefer yapacak. Konak Tramvayı, Arife ve bayram günleri boyunca 06.00-00.20 saatleri arasında 7.5 dakikada bir çalışacak. Karşıyaka Tramvayı, Arife ve bayram günlerinde 06.00-11.00 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir; 11.00-20.00 saatleri arasında ise 8 dakikada bir sefer yapacak.

İZDENİZ gemileri; Arife günü hafta içi sefer tarifesiyle çalışacak. Bayram günlerinde ise pazar gününün sefer tarifesi uygulanacak. Foça, Mordoğan ve Urla seferleri, Arife ve bayramın birinci günü yapılmayacak, diğer günler devam edecek. Güzelbahçe seferleri, Arife günü hafta içi sefer tarifesi uyarınca sürecek, bayramın birinci günü yapılmayacak; diğer günler ise devam edecek.