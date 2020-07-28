Milyonlarca Müslümanın sevdikleri ile bulaşacağı Kurban Bayramına kısa bir süre kalırken ücret ödenen köprü ve otoyolların durumuna ilişkin alınan karar belli oldu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Kurban Bayramında bazı köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz olacak. Peki Kurban Bayramında köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Detayları haberimizde...

KURBAN BAYRAMINDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramında Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından, 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

BAYRAMDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Öte yandan 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'a kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.