Kurban bayramını idrak etmeye hazırlandığımız şu günlerde vatandaşlar bu ibadet hakkında bir takım sorulara yanıt aramaya başladı. Müslümanların dini bayramlarından biri olan Kurban bayramını niçin kutluyoruz, neden önemlidir? Kurban bayramında neden kurban keseriz? Yanıtları haberimizde...

KURBAN BAYRAMINI NİÇİN KUTLUYORUZ, NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kurban kesimi dinimizde paylaşma ve yardımlaşma duygularının pekiştirilmesini sağlaması bakımından sosyal anlamda büyük önem taşır. Ayrıca Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna itaati konusunda verdikleri başarılı sınavın simgesi olarak anılır. İnsanlık tarihinde hemen hemen tüm dinlerde kurban uygulaması bulunur. İslam dininde kurban adamak, hak sayılan hayvanlar aracılığıyla sağlanır.

Kurban kesimi hem kişi, hem de toplumsal açıdan büyük önem taşıyor. Kurban kesen kişi Allah'ın buyruğuna itaat ederek, kulluk bilincini yerine getirmiş sayılıyor. Toplumsal yardımlaşma bilincini koruyan bu ibadette mali gücü yeterli olmayan kişilere kurban eti dağıtılmasıyla sosyal adaletin sağlanmasına katkı sunulur. Kurban kesimi ibadetiyle zengin kişiler, malını Allah'ın rızâsı için harcayarak başkalarıyla paylaşma yoluna gider. Bu ibadet paylaşma duygusunu pekiştirerek aynı zamanda kişiyi cimrilik ve dünya malına olan tutkudan uzaklaştırır.

KURBAN BAYRAMINDA NEDEN KURBAN KESERİZ?

Kurban bayramında dinimizin gerekliliğini yerine getirmek ve Allah'ın buyruğuna itaat etmek için kurban keseriz. Kurban kesmek isteyenlerin 4 şartı taşıması gerekmektedir;

1. Müslüman olmak.

2. Akıllı ve bulûğa ermiş olmak.

3. Mukim olmak, yani yolcu olmamak.

4. Belirli bir malî güce sahip bulunmak.

Bu şartlara sahip olan müslümanların kurban ibadetini yerine getirmesi, İslam dininde hak sayılan hayvanları kurban ederek, etlerini fakirlere dağıtması gerekiyor.



KURBAN KESİMİNİN DİNİ DAYANAĞI NEDİR?

Kurban, Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de deliller bulunuyor. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildiriliyor. Kurbanın meşruiyetine işaret eden çok sayıda âyetler de var: “Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (Hac, 22/28), “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (Hac, 22/34), “Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.” (Hac, 22/36-37)

KURBAN KESERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR?

Dinimizde kurban kesimi bir takım kurallara tabi tutuluyor. Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.