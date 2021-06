Bu yıl 20 Temmuz Cuma günü olan Kurban Bayramını bekleyiş büyük bir heyecanla sürüyor. Vatandaşlar bayramın 4. günü neden kurbanın kesilemeyeceğini merak ediyor. Biz de haberimizde Kurban Bayramının 4. günü neden kurban kesilmez? Kurban Bayramında hangi günler kurban kesilir? sorusunun yanıtına yer verdik...

KURBAN BAYRAMININ 4. GÜNÜ NEDEN KURBAN KESİLMEZ?

Hanefiler, Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü kurbanını kesemeyenler, bayramın 3. günü güneş batmadan kurbanlarını kesebilirler. Ancak 4. gün kesilen kurban vacip değil nafile olur.

Bu süreler içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

Kurban kesiminin son günü Hanefilere göre, bayramın üçüncü günü güneşin batmasıyla biter. Böylece vacip olan kurban ibadetinin vakti çıkmış olur.

Şafii mezhebine göre ise kurban, bayramın 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

Kurban, vacip bir ibadettir ve İslami hükümlerce belirlenen şartları taşıyanın kesmesi gerekir. Kurban kesmenin kazası yoktur. Kurban, bayram süresince kesilmelidir.

KURBAN BAYRAMINDA HANGİ GÜNLER KURBAN KESİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

KURBAN BAYRAMI

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayram aynı tarihlere tekabül eder.

KURBAN'IN ANLAMI

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.