Kurban Bayramı'nın ikinci günü hava durumu nasıl olacak? İstanbul dikkat, valilik uyardı!

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün sabah saatlerinde Tekirdağ, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bugün için sağanak yağış uyarısı yaptı. Açıklamada, yağışlı havanın özellikle İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda etkili olacağı belirtildi.

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bugün için İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; 29 Haziran Perşembe günü İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlara karşı tedbirli olunmalıdır" denildi.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Trakya ile bugün bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün sabah saatlerinde Tekirdağ, İstanbul'un kuzey ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul 21°C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 19°C, 27°C

Parçalı, bugün çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ 20°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar, bugün öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin, bugün Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ADANA 23°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, bugün iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA 17°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 25°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara'nın güney ve doğusu ile Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir çevrelerinin, bugün doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey ve batısı ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğu, bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 11°C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çorum çevrelerinin, bugün Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 17°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin, bugün kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 13°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 34°C

Parçalı bulutlu

VAN 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık