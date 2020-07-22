Kurban etinden koronavirüs bulaşır mı? Prof. Dr. İlhami Çelik son noktayı koydu!

Koronavirüs salgını ülkemizde sürerken Kurban Bayramına da az bir süre kaldı. Bu kapsamda da Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik vatandaşları salgına karşı uyardı.

Kurban Bayramında hayvan satış yerlerinde kalabalıkların olmaması gerektiğini belirten Çelik," Maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerekiyor. Bazı gördüğümüz fotoğraflar var. Basında yer alan haberlerde maske takmayan hayvan satıcıları ya da insanların kalabalık oluşturduğu görüntüler hiç doğru değil. Standart önerilere uyulması lazım. Maskeyi mutlaka takacaklar. Birbirleri ile temas etmeyecekler, tokalaşmayacaklar. Mesafe kuralına mümkün olduğu kadar uymaya çalışacaklar. Eğer uyamıyorlarsa oradan çıktıktan sonra maskeyi mutlaka değiştirmeleri lazım. Kalabalık ortamlar virüs bulaşı için oldukça önemli yerler" ifadelerini kullandı.

KURBAN ETİNDEN VİRÜS BULAŞIR MI?

Kurbanlık hayvandan virüsün bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin de bilgi veren İlhami Çelik şunları kaydetti:

"Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz. Ancak, acemi kasaplar var; birbirlerine yardım ediyorlar ve topluca kurban kesiyorlar. Dolayısıyla bu ortamda sıkıntı olabilir. Vatandaşlardan birbirine bulaşma söz konusu olabilir; ama, hayvandan bulaş söz konusu değil. Bu tür kesim işlerini profesyonel kişilere bırakmalarını öneriyorum. Kasapların bu işleri yapmaları, veteriner eşliğinde kurban kesilmesi gerekiyor. Kurbanın mümkünse belediye mezbahanelerinde kesilmesi gerekiyor. Çünkü oralarda çok iyi koşullar sağlanıyor. Kurban paylaşımı yaparken de kalabalık oluşturmamaları ve mesafelerini korumaları gerekiyor. Çünkü orası riskli bölgeler. Özellikle açık alanda bu işi yapabiliyorlarsa orada yapmaları lazım. Onun dışında kapalı alanda bu tür işlemeleri vatandaşların yapamamasını öneriyoruz"

"BAYRAMDA TOKALAŞMAMAK. ÖPÜŞMEMEK GEREKİYOR"

"Kişisel kanaatim insanlar bayramda birbirleri ile bayramlaşmamalı." diyen Çelik," Bayramda kesinlikle temastan kaçınmak lazım. Tokalaşmamak, öpüşmemek gerekiyor. Gittikleri zaman maskelerini mutlaka çıkarmamaları gerekiyor. Mesafeli oturmaları lazım. Bayramlar bizim için çok önemli günlerden biri. İnsanların bir araya geldiği, sevinçlerini, üzüntülerini paylaştığı günler. Kurban etini hediye ettikleri dönem. Özellikle yemek yerken, bir şeyler içerken, çay ve kahve gibi olaylarda maskeleri çıkarıp, birbirlerine çok yakın duruyorlar. Bu çok olumsuz bir tabloya yol açıyor. Bulaş riskini son derece fazla artırıyor. Bu tür görüntülerin olmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

KORNAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre dün 42 bin 846 test yapıldı, 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1009 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 359 bin 627, vaka sayısı 221 bin 500, vefat sayısı 5 bin 526 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1246, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 379, toplam iyileşen hasta sayısı ise 204 bin 11 oldu.

"21 İLİMİZDE YOĞUN BAKIM HASTASI YOK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok." ifadesini kullandı.