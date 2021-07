Küresel ısınma can almaya devam ediyor! Veriler açıklandı: Her yıl 5 milyondan fazla insan ölüyor... Acilen önlem alınmalı! Küresel ısınmanın etkilerinin her geçen gün daha da arttığı bugünlerde uluslararası bilim insanları, 20 yıldır devam eden bir araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Her yıl daha da artan aşırı sıcak ve soğuklara bağlı ölümlerin ortalama 5 milyon olduğunu belirten bilim insanları, konuya ilişkin uyarıda bulundu.

