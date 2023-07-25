Kürşad Zorlu'dan 'gizli protokol' açıklaması: Bu gizli protokolden bilgimiz bulunmamaktadır

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, AA muhabirine, Özdağ'ın gizli protokolden "İYİ Parti ve Genel Başkanı Meral Akşener'in haberi olduğu" iddalarına yönelik bir açıklama geldi.

Kürşad Zorlu, 24 Mayıs 2023 tarihli 7 maddeden oluşan mutabakat metniyle ilgili bilgileri olduğunu, buna ilişkin olumsuz düşüncelerinin bulunmadığını ve bu kapsamda Özdağ ile bir görüşmenin yapılabileceğini kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.

"Bu gizli protokolden bilgimiz bulunmamaktadır"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokol" sözünü hatırlatan Zorlu, şunları kaydetti:

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