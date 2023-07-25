Kürşad Zorlu'dan 'gizli protokol' açıklaması: Bu gizli protokolden bilgimiz bulunmamaktadır

Gizli protokol için "İYİ Parti ve Genel Başkanı Meral Akşener'in haberi olduğu" söyleyen Zafer Partisi Ümit Özdağ'a İYİ Parti'den yanıt gecikmedi. İYİ Parti adına açıklamayı Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu gerçekleştirdi.

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Kürşad Zorlu'dan 'gizli protokol' açıklaması: Bu gizli protokolden bilgimiz bulunmamaktadır

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, AA muhabirine, Özdağ'ın gizli protokolden "İYİ Parti ve Genel Başkanı Meral Akşener'in haberi olduğu" iddalarına yönelik bir açıklama geldi.

Kürşad Zorlu, 24 Mayıs 2023 tarihli 7 maddeden oluşan mutabakat metniyle ilgili bilgileri olduğunu, buna ilişkin olumsuz düşüncelerinin bulunmadığını ve bu kapsamda Özdağ ile bir görüşmenin yapılabileceğini kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.

"Bu gizli protokolden bilgimiz bulunmamaktadır"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokol" sözünü hatırlatan Zorlu, şunları kaydetti:

"Söyler misiniz, iki kişinin namusuna emanet edilen bir gizli protokolü kim nasıl önceden bilebilir? Neden böyle bir ifade kullanılmış, bu husus iyi irdelensin dedik. Üstelik o süreçte bizim açımızdan bakanlıkların hangisinin hangi partiye, kime verileceği konusu, seçim sonuçlarına bırakılmış bir konudur. Dolayısıyla bir kez daha ifade etmek isteriz ki bizim bu gizli protokolden bilgimiz bulunmamaktadır."

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