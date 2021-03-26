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Kürşat Ayvatoğlu kimdir? Kürşat Ayvatoğlu olayı ne Twitter?

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın özel kalem müdürü olduğu ileri sürülen Kürşat Ayvatoğlu, sosyal medyada gündem oldu. Yer aldığı görüntülerde tepkilerin odağı olması üzerine internet kullanıcılarının arama motorlarında Kürşat Ayvatoğlu kimdir? Kürşat Ayvatoğlu olayı ne Twitter? sorularını araştırıyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın özel kalem müdürü olduğu ileri sürülen Kürşat Ayvatoğlu, Twitter'de gündem oldu. Yer aldığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine eleştirilerin odağı haline gelen Kürşat Ayvatoğlu hakkında merak edilenleri biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

KÜRŞAT AYVATOĞLU KİMDİR? KÜRŞAT AYVATOĞLU OLAYI NE TWITTER?

Kürşat Ayvatoğlu'nun otomobilinde uyuşturucu kullanırken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Twitter'deki @AkpCocuklari hesabı, eski görevi Kastamonu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olan şimdi ise AKP'li vekil Hamza Dağ'ın özel kalemi/danışmanı olduğu öne sürülen Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili bir dizi paylaşım yaptı.

Kürşat Ayvatoğlu kimdir? Kürşat Ayvatoğlu olayı ne Twitter?

YETKİLİ İSİM, İDDİALARI YALANLADI

Milletvekili Hamza Dağ'ın danışmanlarından Muhammed Doğan, Ayvatoğlu'nun Meclis kadrosundaki danışmanlardan olmadığını açıkladı.

Kürşat Ayvatoğlu kimdir? Kürşat Ayvatoğlu olayı ne Twitter?

Lüks araç satışları gerçekleştirdiği iddia edilen Ayvatoğlu'nun internet sitesinde yer alan ilanları da sosyal medya hesabında gündeme geldi. 

Kürşat Ayvatoğlu kimdir? Kürşat Ayvatoğlu olayı ne Twitter?

Kürşat Ayvatoğlu kimdir? Kürşat Ayvatoğlu olayı ne Twitter?

Kürşat Ayvatoğlu kimdir? Kürşat Ayvatoğlu olayı ne Twitter?

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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