Kürsüde kolaya koronavirüs testi yaptı! Sonucu herkesi şoke etti

Avusturya'da perşembe günü gerçekleşen oturumda yanında getirdiği bir bardak kolaya koronavirüs testi uygulayan Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Sekreteri Schnedlitz, sonucun pozitif çıktığını gösterince herkesi şaşkına uğrattı. Schnedlitz, hükümetin salgın sürecini yönetemediğini öne sürerek ağır dille eleştirdi.

'YUMUŞAK DİKTATÖRLÜKLE' SUÇLADI

Testleri "beş para etmez" şeklinde nitelendiren Schnedlitz, devlet tarafından finanse edilen Kovid-19 testinin "vergi paralarının ilaç endüstrisi yönünde devasa boyutta yeniden dağıtımı" anlamına geldiğini söyledi. Sağlık krizi sırasında Avusturyalıların sivil özgürlükler ve ifade özgürlüğü gibi temel haklardan mahrum bırakıldığını iddia eden parlamenter, hükümeti "yumuşak diktatörlükle" suçladı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Independent haberine göre Schnedlitz ayrıca, Kovid-19 kısıtlamalarının iflaslar ve kitlesel işsizliğin yanı sıra sosyal ve ekonomik krizlere yol açtığını, çocukların eğitim haklarını da "çaldığını" savundu. Sağcı siyasetçinin bu çıkışı sosyal medyada geniş çapta destek görse de kimileri Schnedlitz'in kola üzerinde yaptığı teste itiraz etti. Alman Die Welt gazetesi, Avusturyalı parlamenterin söz konusu testi yanlış yaptığını, virüs için aldığı örneği kontrol etmeden önce önemli bir adımı atladığını yazdı.