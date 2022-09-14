Kurşunlar yağdı! Sedat Peker'in evine silahlı saldırı düzenlendi!

Yurt dışında olan hakkında birçok suçtan iddianame bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yeniden gündem oldu. Peker'in Beykoz'daki evine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

KURŞUNLAR YAĞDI

Sabah 09.30'da evin önüne gelen iki araç araç geldi. Eve Sedat Peker'in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişiler, görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etmeye başladı. Saldırıda Peker'in yakın adamlarından olduğu iddia edilen Yılmaz Günay yaralandı. Günay'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

EKİPLERİN ÜZERİNDE DURDUĞU İHTİMAL

Olayı soruşturan ekipler, saldırının Yılmaz Günay ile arasında sorun olan kişilerce gerçekleştirildiğini değerlendiriyor.

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