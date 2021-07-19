Çizdiği İslamofobik karikatürlerinin ve bu konuda yaptığı konuşamalarının yanı sıra Hz. Muhammed'i tasvir ettiği karikatürlerle eleştirilerin odağı haline gelen, çizimleri sebebiyle onlarca kişinin ölümüne neden olan karikatürist Kurt Westergaard hayatını kaybetti. Bunun üzerine arama motorlarında, Kurt Westergaard kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? | Hz. Muahmmed karikatürü çizen Kurt Westergaard hayatı konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

KURT WESTERGAARD KİMDİR? ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

13 Temmuz 1935'de doğan Danimarkalı kaarikatürist Kurt Wastergaard, 86 yaşında hayatını kaybetti. İllüstratör, muhafazakar günlük gazete Jyllands-Posten tarafından 'Muhammed'in Yüzü' başlığı altında yayımlanan ve biri özellikle öfkeye yol açan 12 çizimin arkasındaki Westergaard'ın çizimleri, Danimarka'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük dış politika krizine yol açtı. estergaard ailesinin Berlingske gazetesine verdiği ilanla öğrenilen ölüm haberinde, Westergaard'ın 86 yaşında, uzun bir hastalık döneminden sonra uykusunda öldüğü belirtildi.

HZ. MUAHMMED KARİKATÜRÜ ÇİZEN KURT WESTERGAARD HAYATI

Jyllands Posten gazetesinde Muhammed'in sarığında bomba olan karikatürü çizerek dünyanın pek çok yerindeki Müslümanların tepkisini topladı. Westergaard'ın evi, bu olaydan beri polis koruması altında idi.

Kendisini Hristiyan kültürüne bağlı bir ateist olarak tanımlar.

Charlie Hebdo adlı derginin 2007 yılındaki editörü idi. 2 Kasım 2011 tarihinde ise, Charlie Hebdo dergisinin kapağında "Muhammed'in "Gülmekten ölmezseniz 100 kırbaç" diyen bir karikatürü" yer aldığı için tepki olarak dergiye bir molotof kokteyli atılmış, dergi yöneticileri ise "Artık dergimiz yok. Her şeyimiz mahvoldu" demişlerdir.