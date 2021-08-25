Kürtçe ifadeler kullanan kadını yayından almıştı! Didem Arslan Yılmaz açıklamasıyla kendini savundu

Show TV'de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme programında yaşanan bir olay sosyal medyada çok konuşuldu. Urfa'dan gelen Hayriye Taşçı, ablası Ayfer Taşçı ile programa katıldı. Daha sonra bu kişilerin halası olan Türkan isimli kadın, canlı yayında Kürtçe ifadeler kullanınca Didem Arslan Yılmaz," Hayır hayır Türkan hanım, bizim de anlamamız lazım. Türkan hanımı hattan alalım. Kızlara hakaret edemez, böyle de konuşamaz, biraz da anlarım ben Kürtçeden kesinlikle olmaz. Halayla konuşun doğru düzgün Türkçe konuşsa anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani. O dili bilmiyoruz, bilsek anlayacağız da konuşacağız da. Bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"YEĞENLERİYLE ŞAKIR ŞAKIR TÜRKÇE KONUŞTU, ÖNCE KIZLARA TÜRKÇE HAKARETLER ETTİ"

Bu olaydan sonra Yılmaz hakkında çok sayıda eleştiri yapıldı. Didem Arslan Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendini şu sözlerle savundu:

"Dünkü yayınımıza, Urfa’dan gelen Hayriye Taşcı, “Babası benden 4 aylık bebeğimi kaçırıyor, bana yardım edin” diyerek, ablası Ayfer Taşcı ile birlikte programımıza katıldı. Kızlar aileleri tarafından tehdit aldıklarını söyleyip, öldürülmekten korkuyorlardı.

2- Yayın devam ederken kızların Halası Türkan hanım yayına bağlanmak istedi. Yeğenleriyle şakır şakır Türkçe konuştu, önce kızlara Türkçe hakaretler etti. Sonra da aniden kızlarla Kürtçe konuşmak istediğini söyledi.

Hala Türkan hanım, benim ve seyircimin kızlarla konuşmasını anlamamızı istemedi. Yeğenleriyle Kürtçe konuşarak, konuşulanları gizlemek istedi. Halanın bizden önceden tercüman talebi de olmadı.

"KÜRTÇE'YE BİR TEPKİM OLAMAZ"

Türkan hanımı, Kürt olduğu için yayından aldırmadım. Yeğenlerine hakaret ve küfürler ettiği için yayından aldım. Öyle olsa yeğenlerini yayına konuk etmezdim.

Kürtçeye bir tepkim olamaz. Yayında doğu dili diye hiçbir ifadem de yok….

Hala Türkan hanım, Arapça da konuşmak isteseydi, İngilizce de konuşmak isteseydi, aynı tepkiyi gösterirdim. Çünkü, onun ne söylediğini bilmemiz gerekiyordu, kızların can güvenliğinden endişe ediyordum.

"ETNİK AYRIM YAPTIĞI SÖYLEMEK TAMAMEN GÜLÜNÇ"

Sivaslı bir ailenin kızıyım. Memleketimin doğusu batısı kuzeyi ve güneyi ile ilgili ayrım yaptığımı iddia etmek, hele etnik ayrım yaptığımı söylemek tamamen gülünç.

"YANLIŞ ANLYAN VARSA ÖZÜR DİLERİM"

Yayının sadece 10 saniyesini servis edip sanki ortada bir siyasi tartışma varmış gibi linç başlatanların amacı “ülkenin fay hatlarını kaşımak”

Not: Bu arada Kürtçe konuşan vatandaşlarımızla hiçbir sorunum yok, yanlış anlayan varsa onlardan özür dilerim."