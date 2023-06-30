Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay’ı Osman Wöber Kimdir, Neden, Kaç Yaşında Öldü?

Vefatından sonraki haberlerle gündeme gelen Osman Wöber oynadığı birçok dizi ve sinema filminin yanı sıra tiyatrolarda da rol almıştır. Sekizinci Saat ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok projede yer almış olan sanatçı Osman Wöber kaç yaşında öldü? Hangi projelerde yer aldı? Evli miydi? Ölüm sebebi neydi? İşte Osman Wöber’in hayatına dair her şey!

Kurtlar Vadisi’nin Deve Tuncay’ı Osman Wöber Kimdir?

27 Şubat 1960 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Osman Wöber ilk olarak Devlet Tiyatroları’nda tiyatro kariyerine başlamıştır. Şan tiyatrosu, Kenter tiyatrosu ve Yeditepe oyuncularının oyunlarında çeşitli rollerde oynamıştır. Ayrıca Osman Wöber, bazı devlet Tiyatroları’nda sanat yönetmenliği ve müdürlük de yapmıştır. Ölümden sonra bile adı dillerden düşmeyen Osman Wöber bunların yanı sıra iki defa Almanya’daki tiyatrolarda incelemeler yapmış ve bu tiyatrolarda bazı çalışmalarda bulunmuştur. 2001 yılında tekrardan İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun başına gelmiştir.

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Oyuncu ve sunucu Müge Wöber ile evli olan Osman Wöber’in Irmak adında bir de kızı vardır. “İsimsizler”, “Kurtlar Vadisi Pusu”, “Aile İşi” oynadığı diziler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda “Cumhuriyet”, “Organize İşler”, “Öteki Taraf” gibi birçok sinema filminde de rol almıştır. Ayrıca Devlet Tiyatroları’nda sahnelenen ve Mehmet Baydur’un yazdığı oyunlardan biri olan Kamyon’un yönetmenliğini de yapmıştır. Ölümü ile Türkiye’yi ve sevenlerini yasa boğan sanatçı Osman Wöber’in ölüm haberini Zafer Algöz duyurmuştur. 25 Haziran 2022 tarihinde, henüz 62 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucunda Osman Wöber hayata gözlerini yummuştur. Ölümü üzerine İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne’de cenaze töreni düzenlenmiştir. Cenaze törenine Abidin Yerebakan, Hidayet Erdinç, Zafer Algöz gibi birçok sanatçı katılmıştır. Gönüllerde taht kurmuş ünlü oyuncu Osman Wöber’in cenazesi Teşvikiye Camii’nde öğle namazı kılındıktan sonra Kilyos Mezarlığı’na defnedilmiştir.

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Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı (1999)

Kamyon (1995)

Don Juan (1994)

Aşağıdakiler (1994)

Bahar Noktası (1993)

İki Kova Su (1986)

Yapımcısı Olduğu Dizi:

Güneş Yanıkları (2000)

İnce İnce Yasemince (1994)

Rol Aldığı Diziler:

Ağlama Anne (2018)

İsimsizler (2017)

Seni Kimler Aldı (Metin, 2017)

Aile İşi (Sami, 2016)

Osmanlı Tokadı (İskender, 2013)

Hayat Devam Ediyor (2011-2012)

Kurtlar Vadisi Pusu (Tuncay Kantarcı, 2007-2015)

Kurtlar Vadisi (Tuncay Kantarcı, 2003-2005)

İnce İnce Yasemince (Başkomiser, 1994)

Ateşten Günler (1987)

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Adnan, 1985)

Rol Aldığı Filmler:

Öteki Taraf (Patron, 2017)

4 Çehar (Kısa Film 2009)

Organize İşler (Komiser, 2005)

Cumhuriyet (1998)

Sekizinci Saat (Sinan, 1994)

Yönetmen Ekibinde Yer Aldığı Film:

Son Darbe (Reji Ekibi, 1985)







