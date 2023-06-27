Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziyası İstemi Betil Kimdir? Neden Ve Kaç Yaşında Öldü?

Bir zamanların severek izlenen dizisi Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'sı İstemi Betil kimdir? Neden ve kaç yaşında öldü? İşte İstemi Betil projeleri ve hakkında merak edilenler…

YAYINLAMA
Google News
Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziyası İstemi Betil Kimdir? Neden Ve Kaç Yaşında Öldü?

istemi-betil2.jpg

İstemi Betil, 21 Aralık 1943'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ebeveynleri Nazif Betil ve Fatma Betil'dir. Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Oyunculuğu kadar özel yaşamı da merak edilen bir sanatçıdır. Sanatçı Asuman Betil ile evlidir. Bu evlilikten 2 kızı vardır; İrem Betil ve Senem Betil. İşte Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziyası İstemi Betil Kimdir? Neden Ve Kaç Yaşında Öldü? Sorularının cevabı…

istemi-betil1.jpg

İstemi Betil Kimdir? Neden Ve Kaç Yaşında Öldü?

Pek çok proje ile gündem olan ve hafızalara Laz Ziya karakteri ile kazınan İstemi Betil’in 1971'de ilk rol aldığı film "Fedailer Mangası"dır. Daha sonrasında şu filmlerde de rol almıştır: Ölümle Sevişenler, Örümcek, Dönemeç, Martılar Açken, Büyük Buluşma, Korkusuzlar, Töre, Dilan Gelin, Cumhuriyet, Hırsız, Tanrı Misafiri, Alın Yazısı, Dün Gece Bir Rüya Gördüm, Son Osmanlı: Yandım Ali, Meçhule Gidenler, Mahşer, Acemi Müezzin, Şeytan Tırnağı gibi. Fakat birçoğumuz onu Laz Ziya olarak tanıdık. Kurtlar Vadisi ile ününe ün katmış ve daha büyük bir kitlenin onu tanımasına sebep olmuştur.

Ünlü oyuncu oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da çalışmalarını sürdürmekteydi. Seslendirme yaptığı projeler arasında; Yüzüklerin Efendisi, Kirk Douglas, Bonanza, Denizin Kanı, Hava Kurdu, Küçük Ağa, Az Gittik Uz Gittik, Akıl Oyunları, Hz.Muhammed Son Peygamber ve Çanakkale: Son Kale'yi seslendirdi. Bu seslendirmelerin arasında en bilinen seslendirmeleri; Yüzüklerin Efendisi'nde Gandalf ve Kirk Douglas'da Anthony Quinn'dir. İşte İstemi Betil’in özel hayatı ve sanat yaşamına dair her şey ve ölümü…

istemi-betil2.jpg

İstemi Betil Ölümü

Maalesef 11 Kasım 2011'de yani 67 yaşındayken Yalova'da geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılmıştır. İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Sahnesi'nde onun için düzenlenen törenin ardından cenazesi Ankara'ya götürülmüştür. Ünlü sanatçı Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilmiştir. Ölümü sevenleri tarafından büyük bir üzüntü ile karşılandı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merdan Yanardağ kimdir, nerelidir? Merdan Yanardağ ne dedi, twitter hesabı ne?
Merdan Yanardağ kimdir, nerelidir? Merdan Yanardağ ne dedi, twitter hesabı ne?
Furkan Öztürk kimdir? nereli, Furkan Öztürk kaç yaşında?
Furkan Öztürk kimdir? nereli, Furkan Öztürk kaç yaşında?
Taha Hüseyin Karaca kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği nedir? Biyografisi
Taha Hüseyin Karaca kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği nedir? Biyografisi
Leandro Parades kimdir, kaç yaşındadır? Leandro Parades hangi takımlarda oynadı, başarıları neler?
Leandro Parades kimdir, kaç yaşındadır? Leandro Parades hangi takımlarda oynadı, başarıları neler?
Son Haberler
Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziyası İstemi Betil Kimdir? Neden Ve Kaç Yaşında Öldü?
Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziyası İstemi Betil Kimdir? Neden Ve Kaç Yaşında Öldü?
Sivrisinek, Arı Ve Böcek Sokmasında Ne Kullanılır? Tavsiye Edilir? Doğal Yöntemleri Var Mıdır?
Sivrisinek, Arı Ve Böcek Sokmasında Ne Kullanılır? Tavsiye Edilir? Doğal Yöntemleri Var Mıdır?
Asgari ücretliler bayram edecek! Beklenen açıklama geldi: 13 bin 344 TL olacak
Asgari ücretliler bayram edecek! Beklenen açıklama geldi: 13 bin 344 TL olacak
Gebelik Testi Ne Zaman, Nasıl Yapılır? Gebelik Testi Ne Kadar, Kaç TL?
Gebelik Testi Ne Zaman, Nasıl Yapılır? Gebelik Testi Ne Kadar, Kaç TL?
Oyuncu Ryan Gosling kimdir, kaç yaşında? Ryan Gosling hangi yapımlarda rol aldı?
Oyuncu Ryan Gosling kimdir, kaç yaşında? Ryan Gosling hangi yapımlarda rol aldı?
Başkan Erdoğan tarafından Genel Kurmay Başkanlığına atanan Musa Avsever kimdir, nerelidir, ne mezunudur, kaç yaşındadır, rutbesi nedir?
Başkan Erdoğan tarafından Genel Kurmay Başkanlığına atanan Musa Avsever kimdir, nerelidir, ne mezunudur, kaç yaşındadır, rutbesi nedir?
Çok Okunanlar
Fatih Portakal'dan canlı yayında skandal hareket! Ekip arkadaşını azarladı!
Fatih Portakal'dan canlı yayında skandal hareket! Ekip arkadaşını azarladı!
Jandarma teröristlerin inlerine girdi! Temizlik yapıldı!
Jandarma teröristlerin inlerine girdi! Temizlik yapıldı!
27 Haziran Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
27 Haziran Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Şehrin göbeğinde bıçakla ortalığı birbirine kattı!
Şehrin göbeğinde bıçakla ortalığı birbirine kattı!
Başkan Erdoğan tarafından İstanbul valiliğine atanan Davut Gül kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
Başkan Erdoğan tarafından İstanbul valiliğine atanan Davut Gül kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
Savanma sanayii başkanlığına atanan Haluk Görgün kimdir. nerelidir. ne mezunudur?
Savanma sanayii başkanlığına atanan Haluk Görgün kimdir. nerelidir. ne mezunudur?
Yorumlananlar
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!