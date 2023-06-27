İstemi Betil, 21 Aralık 1943'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ebeveynleri Nazif Betil ve Fatma Betil'dir. Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Oyunculuğu kadar özel yaşamı da merak edilen bir sanatçıdır. Sanatçı Asuman Betil ile evlidir. Bu evlilikten 2 kızı vardır; İrem Betil ve Senem Betil. İşte Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziyası İstemi Betil Kimdir? Neden Ve Kaç Yaşında Öldü? Sorularının cevabı…

İstemi Betil Kimdir? Neden Ve Kaç Yaşında Öldü?

Pek çok proje ile gündem olan ve hafızalara Laz Ziya karakteri ile kazınan İstemi Betil’in 1971'de ilk rol aldığı film "Fedailer Mangası"dır. Daha sonrasında şu filmlerde de rol almıştır: Ölümle Sevişenler, Örümcek, Dönemeç, Martılar Açken, Büyük Buluşma, Korkusuzlar, Töre, Dilan Gelin, Cumhuriyet, Hırsız, Tanrı Misafiri, Alın Yazısı, Dün Gece Bir Rüya Gördüm, Son Osmanlı: Yandım Ali, Meçhule Gidenler, Mahşer, Acemi Müezzin, Şeytan Tırnağı gibi. Fakat birçoğumuz onu Laz Ziya olarak tanıdık. Kurtlar Vadisi ile ününe ün katmış ve daha büyük bir kitlenin onu tanımasına sebep olmuştur.

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Ünlü oyuncu oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da çalışmalarını sürdürmekteydi. Seslendirme yaptığı projeler arasında; Yüzüklerin Efendisi, Kirk Douglas, Bonanza, Denizin Kanı, Hava Kurdu, Küçük Ağa, Az Gittik Uz Gittik, Akıl Oyunları, Hz.Muhammed Son Peygamber ve Çanakkale: Son Kale'yi seslendirdi. Bu seslendirmelerin arasında en bilinen seslendirmeleri; Yüzüklerin Efendisi'nde Gandalf ve Kirk Douglas'da Anthony Quinn'dir. İşte İstemi Betil’in özel hayatı ve sanat yaşamına dair her şey ve ölümü…

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İstemi Betil Ölümü

Maalesef 11 Kasım 2011'de yani 67 yaşındayken Yalova'da geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılmıştır. İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Sahnesi'nde onun için düzenlenen törenin ardından cenazesi Ankara'ya götürülmüştür. Ünlü sanatçı Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilmiştir. Ölümü sevenleri tarafından büyük bir üzüntü ile karşılandı.