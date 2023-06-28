Kurtlar Vadisi'nin Seyfo Dayısı Nihat Nikerel Kimdir, Neden, Kaç Yaşında Öldü?

Birden fazla dizi ve filmde oynamış olan Nihat Nikerel aynı zamanda yazdığı kitaplarla da tanınmıştır. Seyfo Dayı karakterini canlandırdığı Kurtlar vadisi pusu dizisiyle Türkiye’de büyük ün sahibi olmuştur. 2009 yılında evinde, kızı tarafından ölü bulunan Nihat Nikerel neden, kaç yaşında öldü? Hayatı boyunca imza attığı başarılar nelerdir? Yazdığı kitaplar nelerdir? İşte ünlü oyuncu hakkında az bilinen gerçekler..

Kurtlar Vadisi’nin Seyfo Dayısı Nihat Nikerel Kimdir?

5 Şubat 1950 yılında Çorum’da doğan ünlü oyuncu babasının ölümünden sonra İstanbul’a gelmiştir. 4 yıl boyunca dünya seyahati yaptıktan sonra yurda geri dönen sanatçı 1985 yılında senaryoya dönüştürülebilecek hikaye yazarak sinemalara adım atmıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde İletişim Fakültesinin Gazetecilik bölümünde okuyan Nihat Nikerel, iletişim bölümünde öğretim görevlisi olarak da ders vermiştir. Sıcak Saatler dizisinde Cehennem Cevdet karakteri ile tanınan Nikerel, 2003 yılında ilk kez yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde oynadığı Seyfo Dayı karakteriyle gönüllere taht kurmuştur. Oynadığı karakter ile döneme damga vuran ünlü oyuncu neredeyse her bölüm içtiği maden suyu ile tanınıyordu. Eşi Şerife Nikerel 2008 yılında vefat eden Nihat Nikerel’in Zeynep, Emrah ve Kerem olmak üzere 3 çocuğu vardır. Oyunculuğunun yanı sıra yazarlık da yapan Nihat nikerelin “Islak İzler”, “Aynı Zamanı Zalımca”, “ Ve Dostluklara”, “Yalansız Yalnızlığım” , “Aralık’tı” kitapları imza attığı eserleridir. Vefat etmeden önce yediden yetmişe ünüyle nam salmış Kerem alışık’ın 72. Koğuş tiyatrosunda da oynamıştır.

Haberin Devamı

Neden, Kaç Yaşında Öldü?

Nihat Nikerel, başarı kazandığı birçok eserden sonra 26 Eylül 2009 yılında 59 yaşında hayata gözlerini yummuştur. İstanbul Beşiktaş’taki evinde yalnız olduğu vakitlerde kalp krizi geçirerek son nefesini verdiği tespit edilen Nikerel akşam saatlerinde kızı tarafından ölü olarak bulunmuştur. Nihat Nikerel’in, kızı eve gelmeden 16 saat öncesinde öldüğü belirlenmiştir. Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendikten sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Kitapları:

1980 – Ve dostluklara

1983 – Islak izler

2004 – Aralık’tı

2005 – Yalansız Yalnızlığım

2006 – Ay Zamanı Zalımca

Haberin Devamı

Filmleri ve Dizileri :

Yapımcı :

1991 – Düşler (TV Dizisi)

Oyuncu :

2009 – Çıngıraklı Top (Kazım) (Sinema Filmi)

2009 – Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi Zalim Baba (Sinema Filmi)

2008 – İyilik Kervanı (Metin) (TV Dizisi)

2008 – İpsiz Recep (Hasan) (TV Dizisi)

2008 – Ölüm Çiçekleri – Saraybosna (Ali Fuat) (TV Dizisi)

2008 – Sürgün Hayatlar (Ziya) (TV Dizisi)

2007 – Senin Uğruna (Kerim) (TV Dizisi)

2007 – Sana Mecburum (Şükrü) (TV Dizisi)

2007 – Hakkını Helal Et (İsmet ) (TV Dizisi)

2007 – Anneler Günü (TV Filmi)

2006 – Yaşanmış Şehir Hikayeleri (Nuro Baba) (TV Dizisi)

2006 – Susuzluk (Halil) (TV Filmi) 2006

2006 – 2007 – Köprü (Nihat) (TV Dizisi)

2006 – Hacı (TV Dizisi)

2005 – Ölümüne Sevdalar (TV Dizisi)

2005 – Yolun Sonu (TV Dizisi)

2005 – Tombala (TV Filmi)

2005 – Sevda Tepesi (Tahir) (TV Dizisi)

2005 – Küpeler (Kuyumcu)(Kısa Film)

2005 – Beşinci Boyut (Naci) (TV Dizisi)

2004 – Kimsesiz Zaman Tasvirleri (TV Filmi)

2004 – Kayıp Aşklar (Osman) (TV Filmi)

2004 – Hoşgeldin Hayat (İbrahim) (Sinema Filmi)

2004 – Brindar (TV Dizisi)

2003 – 2004 – Kurtlar Vadisi (Seyfo) (TV Dizisi)

2003 – Esir Şehrin İnsanları (TV Dizisi)

2002 – Zerda (Hasan Ali) (TV Dizisi)

2002 – Yaralı (TV Filmi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2002 – Karaoğlan (Yargoçak) (TV Dizisi)

2001 – Sultan (Ekrem) (TV Dizisi)

2001 – Güz Gülleri (Musa) (TV Dizisi)

2001 – Deli Yürek-Bumerang Cehennemi (Kerim Ağa) (Sinema Filmi)

2001 – Bıçak Sırtı (TV Filmi)

2000 – Merdoğlu (TV Dizisi)

2000 – Güneşin Battığı Yer (TV Dizisi)

2000 – Eski Bir Yangın (Sinema Filmi)

2000 – En Güzel Güzel (TV Filmi)

2000-2001 – Aynalı Tahir (Taner Ağa ) (TV Dizisi)

1998 – Sıcak Saatler (Cehennem Cevdet) (TV Dizisi)

1998 – Parçalanma (Sinema Filmi)

1997 – Yasemince (TV Dizisi)

1997 – Eltiler (TV Dizisi)

1995 – Şişman İle Pişman (Büyük Patron) (TV Filmi)

1995 – Ortaklar (TV Dizisi)

1995 – Bizim Yunus (TV Filmi)

1995 – Bizim Ev (Necdet Reis) (TV Dizisi)

1995 – Ayrı Dünyalar (TV Dizisi)

1995 – Avrenos’un Müşterileri (Ounsoun) (Sinema Filmi)

1994 – Manisa Tarzanı (Cemal) (Sinema Filmi)

1994 – Gerilla (TV Filmi)

1994 – Garip Bir Koleksiyoncu (Aşur Bey) (Sinema Filmi)

1993 – Şaban Askerde (Kurşun Binbaşı) (TV Dizisi)

1993 – Veysel Karani Hz. / Sonsuzluğu… (Ebu Kasem) (Sinema Filmi)

1995-1996 – Süper Baba (Arap Kadri) (TV Dizisi)

1993 – Mukaddes Emanet (TV Filmi)

1993 – Beşinci Boyut (Hacı Kadir) (Sinema Filmi)

1993 – Ahmet Bedevi Hz. / Can Perdesi (Şaban/Şarl) (Sinema Filmi)

1992 – Kopuk Dünyalar (TV Dizisi)

1990 – Yuva (TV Dizisi)

1990 – Başka Olur Ağaların Düğünü (TV Dizisi)

1989 – Şeytanın Kurbanları (Özdemir) (TV Dizisi)

1988 – Reis Bey (Komiser)(Video)

1988 – Bir Irmağa Yolculuk (Sinema Filmi)

1987 – Yalnızlık Bir Şarkıdır (Sinema Filmi)

1987 – Görüş Günü (Ömer) (Video)

1987 – Fikrimin İnce Gülü – Sarı Merc… (Oto Parçacısı) (Sinema Filmi)

1987 – Belene (Mahkum Türk) (TV Dizisi) (2 Bölüm)

1983 – Kalbimdeki Acı (Sinema Filmi)

1982 – Talih Kuşu (Sinema Filmi)

1978 – Çaresiz (Sinema Filmi)

1978 – Yadeller (Sinema Filmi)

Kurtlar Vadisi Seyfo dayıyı unutmadı

Kurtlar Vadisi Pusu, 1 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan 65. bölümünü Nihat Nikerel’e ithaf etti… Kurtlar Vadisi dizisinde 63 bölüm boyunca canlandırdığı Seyfo Dayı karakteriyle gönüllerde taht kuran Nihat Nikerel, geçirdiği kalp krizi sonucu geçtiğimiz hafta aramızdan ayrılmıştı. Ani ölümüyle herkesi üzüntüye boğan Nikerel’i Kurtlar Vadisi ekibi, cenazesinde de yalnız bırakmamıştı.

Kurtlar Vadisi ekibi, usta oyuncuyu dizide de unutmadı. Kurtlar Vadisi Pusu’nun 1 Ekim Perşembe akşamı Star TV ekranlarında yayınlanan 65. bölümü Nihat Nikerel’e ithaf edildi. Kurtlar Vadisi Pusu, bölümün Nihat Nikerel’e ithaf edildiği yazısıyla başladı. “Kurtlar Vadisi Pusu’nun bu bölümü, son yolculuğuna uğurladığımız Nihat Nikerel’e ithaf edilmiştir” denilen yazıyla Vadi ekibi, Seyfo Dayılarını unutamayacakları bir kez daha göstermiş oldu.



