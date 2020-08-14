Kurtulmuş: BAE, Filistin davasını sattı!

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasını değerlendirdi. Anlaşmaya ihanet yorumu yapan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Filistin davasını sattığını vurguladı.

"PROTESTO ETTİĞİMİZİ AÇIKÇA İFADE ETMEK İSTİYORUM"

Kurtulmuş, Memur-Sen Genel Merkezi'nde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen Aile Kongresi'nde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan ve BAE ile İsrail ilişkilerinin tamamen normalleşmesini öngören anlaşmayı ihanet olarak değerlendiren Kurtulmuş, "Bu açık ihanetin Araplara, Filistin halkına Müslümanlara karşı yapılmış açık bir ihanet olduğunu ifade etmek boynumuzun borcudur. Bunu tanımadığımızı, yanlış bir yaklaşım olduğunu öncelikle bu anlaşmayı imzalayanların kendi halklarının da buna tamamen karşı olduğunu ifade etmek isterim. Birleşik Arap Emirliklerinin açıktan 'Filistin davasını satması' işlevini telin ettiğimizi, beğenmediğimizi, bunu protesto ettiğimizi açıkta ifade etmek istiyorum." dedi.

"BUNUN İHANET OLDUĞUNU SÖYLEMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

İslamiyetin yayılmış olduğu topraklarda yaşanan ihanetlerin İsrail devleti kurulmadan önce başladığını belirten Kurtulmuş, "Dün nasıl sarih ihanetlerle İsrail'e burada bir yurt edinme imkanı verildiyse bugün maalesef daha açık ve daha net birtakım ihanetlerle İsrail'in Filistin toprakları içerisinde hem işgali meşrulaştırılmak hem de bundan sonraki ilhak hareketlerinin önü açılmak isteniyor. Her ne kadar geçici olarak İsrail'in ilhak planının rafa kaldırıldığı söylense de aklı başında Ortadoğu'da siyaset yapan herkes bilir ki İsrail'in gündeminden ilhak ve daha geniş bir toprak kazanma arzusu hiçbir zaman rafa kalkmayacaktır. Bu açık ihanetin Araplara, Filistin halkına Müslümanlara karşı yapılmış açık bir ihanet olduğunu ifade etmek boynumuzun borcudur. Bunu tanımadığımızı, yanlış bir yaklaşım olduğunu öncelikle bu anlaşmayı imzalayanların kendi halklarının da buna tamamen karşı olduğunu ifade etmek isterim. Ne yaparlarsa yapsınlar eninde sonunda hak galip gelecek, eninde sonunda Filistin davası, Filistinli kardeşlerimizin istediği şekilde inşallah zaferle sonuçlanacaktır." sözleriyle Filistin halkına verdiği desteği dile getirdi.

"AİLE, BÜTÜN İNSANLARIN İLK MEKTEBİDİR"

Aileyi kök hücreye benzeten ve onu sağlam tutmanın hastalıklara karşı gelmek olduğunu belirten Başkanvekili, "İnsanoğlunun yaradılıştan bu yana bu yapısı, bir kadın ve bir erkekten oluşan aile yuvası aslında toplumların kök hücresidir. Tıpta nasıl kök hücreden bozulmuş olan hücreleri yeniden yenilemek mümkündür. Biz aileyi sağlam tutabilirsek, kök hücre olan aileyi sağlam tutabilir, koruyabilir, iyileştirebilirsek diğer toplumsal hastalıkları da onararak şu fani toplumun içerisinde canlı tutmuş olabiliriz. Aile aynı zamanda ilk insandan günümüze bütün insanların ilk mektebidir. Her birimiz için öyledir. Hayata ve dünyaya ilişkin hangi temel meseleleri öğrendiysek her birimiz bunları ağırlıklı olarak aile çevremizden öğrendik. Sevgi, saygı, dayanışmayı, yardımlaşmayı, merhameti, yoksulu gözetmeyi ve bir arada yaşayabilme kültürünü ilk mektebimiz olan aileden öğrendik. Bu ilk mektebin çatısını çok sağlam bir şekilde kurmak ve devam ettirmek mecburiyetindeyiz." yorumunu yaptı.

KADIN VE ERKEK BİRBİRLERİNİN RAKİBİ DEĞİL

Konuşmasında kadın erkek eşitliğine değinen ve kimsenin bir diğerinden üstün olmadığının altını çizen Kurtulmuş, "Aile içerisinde kadın ve erkeğin birbirlerine karşı rakibi, düşmanı, birbirlerinin hasmı olmadığı bir geleneği taşıyan bir milletiz. Kadın ve erkek birbirlerine rakip ve düşman olarak değil, cinsiyet rolleri üzerindeki farklılıkları tartışan bireyler olarak değil, birbirini tamamlayan, sevgiyi, muhabbeti oluştursunlar diye bir araya gelmiş Allah'ın iki değerli yaratığıdır. Kadının erkeğe, erkeğin de kadına zerre miktar üstünlüğü yoktur. Birileri eğer kadın ve erkeğin yaradılıştan ya da insan olmak özellikleri bakımından üstünlük ve ayrıcalık üzerinde konuşuyorlarsa bunun yanlış olduğunu ifade etmek isterim. Kadın ve erkeği birbirine düşman ve rakip hale getiren hastalık zihniyetli bir hastalıktır. Bunlara karşı uyanık olmak ve ailemizi korumak durumundayız." sözlerinin ardından geniş aile sisteminin yok olduğunu, geleneksel Türk aile yapısının korunması ve geliştirilmesi gerektiğini, nesillerin mahvedilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

"KADIN HAKLARINI SONUNA DEK SAVUNACAĞIZ"

Ailenin , dünyanın hiçbir yerinde kadın ve çocuktan bağımsız ele alınamayacağını kaydeden Kurtulmuş, "Kadın haklarını sonuna kadar savunmak, kadına karşı şiddete sonuna kadar karşı çıkmak, kadına karşı şiddet gösteren birisini değil, bir adam, bir insan bile olmadığı bilinciyle kadına karşı şiddetin bütün yollarını kapatmak mecburiyetindeyiz. Kadına karşı şiddet, bizim toplumumuzun geniş kesimlerinin nefretle yaklaştığı maalesef bazı kendini bilmezlerin ise bir şekilde bunun içinde yer aldığı bir hastalıktır. Kadına karşı şiddetin, Türk toplumunun bir özelliğiymiş gibi gösterilmesini şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum. Kadına karşı şiddet bir insanlık suçudur. Aile değerlerini korurken kadın haklarını da sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.