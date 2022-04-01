Kurtuluş Kuş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kurtuluş Kuş biyografisi

Son dönemde çıkardığı şarkılarla gençlerin gözdesi haline gelen ünlü popçu Kurtuluş Kuş'un ismi iğrenç bir iddiaya karıştı. Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen popçunun kim olduğu merak ediliyor. Peki Kurtuluş Kuş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Kurtuluş Kuş biyografisi

KURTULUŞ KUŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? KURTULUŞ KUŞ BİYOGRAFİSİ

1997 yılında Karaman'da doğan Kurtuluş Kuş, ses sanatçısı ve bestekar Ramazan Kuş'un oğludur. Kurtuluş Kuş, çocukluğundan beri müzikle ilgilenmektedir. Farklı şehirlerde müzik çalışmalarına devam eden şarkıcı, ilk olarak DMC Mahzen etiketiyle piyasaya çıkan single parçası olan “Rüya Gibi” ile büyük beğeni topladı. Kuş ardından “El İnsaf” isimli teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu.

İki parçada da başarılı sonuçlar alan Kuş, Burak Bulut ile birlikte seslendirdiği Sevmedim Deme parçasıyla bu kez 120 milyon izlenme rakamına ulaştı. Daha sonra iki isim bu kez yanlarına Mustafa Ceceli’yi de alarak Leyla Mecnun parçasına imza attılar.

Kuş son olarak yine DMC Mahzen etiketiyle piyasaya çıkan ve Burak Bulut ile düet yaptığı “nabız” parçasını yayınladı.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram’da 600 bini aşkın takipçi sayısına ulaşan Kuş, @kurtuluskussss hesabını kullanıyor.

ŞARKILARI

Ah Bu Şarkılar

El İnsaf

Nabız

Leyla Mecnun

Rüya Gibi

Sevmedim Deme

Gençlerin yeni gözdesi, ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında iğrenç tecavüz iddiası! Bakire olduğunu söyleyerek yalvarmış! "Belki evleniriz, ağlama hadi git"