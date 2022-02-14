Kurtuluş Tayiz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kurtuluş Tayiz'in biyografisi

Gazeteci Kurtuluş Tayiz'in kim olduğu araştırılıyor. Bu bağlamda, Kurtuluş Tayiz kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Kurtuluş Tayiz'in biyografisi...

KURTULUŞ TAYİZ KİMDİR?

Kurtuluş Tayiz Akşam gazetesi yazarı olarak meslek hayatına devam etmektedir. Bir dönem Taraf gazetesinde Dar Kapı köşesini hazırlamış ve yazmıştır. Van'ın Özalp ilçesinde doğmuştur.

16 yaşında PKK terör örgütüne katıldığını belirten Kurtuluş Tayiz daha sonra örgüte üye olmaktan 13 yıl hapis yatmıştır. Hapisten çıktıktan sonra bir ara Özgür Gündemde yazmış kısa bir süre sonra kovulmuştur.

9 kardeştir. 6 kardeşi İstanbul’da, bir ablası Van’da, biri İzmir diğeri de Çanakkale’de yaşamaktadır. Van doğumlu olan yazar aslen İran Azeri kökenlidir. Kendilerine Acem dendiğini daha sonra atalarının Özalp Van’a yerleştiğini açıklamıştır. Annesinin saf İran Türkmeni, babasının ise İran Azerisi olduğunu açıklamıştır. Bbaba tarafının oylarını MHP’ye, anne tarafının ise Ak Parti, Milli Selamet ve Refah Partisi’ne oy verdiğini belirtmiştir

İlkokul mezunu olan Kurtuluş Tayiz Ortaokulu Van Atatürk Lisesi’nde okumaya başladığını ancak 8 yıllık eğitim olduğu için 5. sınıfta ayrıldığını bu nedenle kendisini ilkokul mezunu bile değilim diyerek eğitim durumuna açıklık getirmiştir. 2016 yılında Hacer Akıcı ile evlenmiştir.