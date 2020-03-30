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Kuruluş Osman 17. Bölüm fragmanı yayınlandı | Kayı Obası’nın Beyi kim olacak?

Herkes tarafından merakla beklenen Kuruluş Osman 17. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ''Cihan yeniden nizama kavuşacak! Bu millet Allah'ın izniyle şeytanın ordusunu tarumar edecek'' sözü dikkatleri çekiyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 17. Bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU 

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

Kuruluş Osman 15. Bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey'den büyük atak geliyor!

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit-Osman

Saruhan Hünel-Alişar

İsmail Hakkı Ürün-Samsa

Özge Törer-Bala Hatun

Abdül Süsler-Kalanoz

Ragıp Savaş-Dündar

Alma Terziç-İsodora

Ayşegül Günay Demir-Zöhre

Nurettin Sönmez-Bamsı

Seda Yıldız-Şeyh Edebali

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30 Mart 2020 Pazartesi 15:33

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