Kuruluş Osman 26.bölüm fragmanı | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 25. bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin sevenleri yeni bölümde neler yaşanacağını merakla beklerken internet kullanıcıları tarafından 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu da araştırılıyor. Peki 25.bölümde neler yaşandı? Kuruluş Osman 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi Kuruluş Osman hakkında merak ettikleriniz haberimizde..

KURULUŞ OSMAN 26.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünün ardından 26.bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 25. BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 25. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor. Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun'u gelişiyle Kayı Obası'nda dengeler nasıl değişecek?