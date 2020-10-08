ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman heyecan dolu bölümleriyle sürüyor. Dizinin 28.bölümüne Osman Bey'in düşmanı olarak giriş yapan Aya Nikola karakteri damga vurdu. Söz konusu karaktere de ünlü oyuncu Erkan Avcı hayat veriyor. Peki Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Erkan Avcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte merak edilen soruların cevapları...

KURULUŞ OSMAN AYA NİKOLA KİMDİR?

Aya Nikola, Bizans’ın deneyimli kumandanlarından birisidir. Osman Bey'e karşı harekete geçen Bizans İmparatoru tarafından bölgeye gönderilen Aya Nikola, tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmak ve uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden sağlamak için elinden geleni yapmaktadır.

Öte yandan bazı kaynaklar Aya Nikola'nın İnegöl tekfuru olduğunu bildirir. Bazı kaynaklarda ise aziz olarak geçmektedir. Aya Nikola ismi pek çok şehir ve kiliseye verilen karakterdir.

ERKAN AVCI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 38 yaşında olan Avcı, Mimar Sinan Üniversitesindeki eğitiminin tamamlayan Avcı, sinema filmleri ve dizilerde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. 2011 yılında 48. Antalya Film Festivali en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar'dan nasıl bir vazife alacak? Ertuğrul Bey'in dönüşüyle Kayı Obası'ndaki dengeler nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Bala Hatun, Kayılar'a yapılan baskından kurtulabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM