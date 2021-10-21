Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Turgut Alp rolü ile Rüzgar Aksoy ekrana geliyor. Tarihte Osman Bey'in çok yakın arkadaşı olarak bilinen Turgut Bey, İnegöl'ü ele geçirdi ve Bursa'nın fethinde Orhan Gazi'nin yanındaydı. Diziyi kaçırmadan izleyenler tarafından Turgut Bey kadar ona hayat veren oyuncu Rüzgar Aksoy'un'da kim olduğu merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine 'Kuruluş Osman Turgut Bey kimdir, neden öldü? Kuruluş Osman'ın Turgut Alp'i Rüzgar Aksoy kimdir, nereli, kaç yaşında?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN TURGUT BEY KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Kayı Boyu'nun son dönemlerinde ve Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde yaşadığı düşünülen Turgut Alp, Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin de yakın arkadaşıydı. Ertuğrul Gazi'ye, Osman Gazi'ye ve Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye hizmet etti ve İnegöl'ü ele geçirdi. Bursa'nın Fethi'nde (1326) Orhan Gazi ile beraberdi. Kesin ölüm yaşı bilinmese de, yaşının 100'ün üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Mezarı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Turgut Alp (Genci) Köyü mezarlığında bulunur. Söğüt'te bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki mezarı ise gerçek değil, onursal bir mezardır.

KURULUŞ OSMAN'IN TURGUT ALP'İ RÜZGAR AKSOY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Kuruluş Osman dizisinde Turgut Alp karakterine hayat veren oyuncu Rüzgar Aksoy, 5 Ocak 1981 tarihinde Mersin‘de dünyaya geldi. Bugüne kadar Adanalı, Serçe, Türkan, Karakol Herkes Adalet İster, Annem Uyurken, Araf Zamanı, Ah Neriman, Benimle Var mısın, Gecelerin Ötesi, Kara Sevda ve Keşif gibi sinema ve dizilerde rol aldı. 2018 yılında ise Star TV'de izleyici karşısına geçen Yüz Yüze dizisinde Ender karakterini canlandırdı.