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  3. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e hapis şoku! Set çalışanlarına hakaret ettiği söylenmişti!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e hapis şoku! Set çalışanlarına hakaret ettiği söylenmişti!

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in başrolde olduğu Kuruluş Osman dizisinin çekimlerinde set çalışanlara hakaret ettiği iddiasıyla zincirleme şekilde alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e hapis şoku! Set çalışanlarına hakaret ettiği söylenmişti!

Beykoz Riva'da 8 Aralık 2020 tarihinde ATV ekranlarında yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği gerekçesiyle 'zincirleme şekilde alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen Burak Özçivit’in yargı süreci başladı.

ÖZÇİVİT SAVUNMA YAPTI

Duruşmaya Burak Özçivit ile avukatı Serkan Toper katıldı. Müştekiler Okan Ş., Mehmet Burak K. ve Atakan Ö. ile avukatları Yunus Gümüş de salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, basın mensuplarını duruşma salonuna almadı. Duruşmaya, sanık Özçivit'in savunmasıyla devam edildiği öğrenildi.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e hapis şoku! Set çalışanlarına hakaret ettiği söylenmişti!

İDDİANAMEDEN

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva'da Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında Burak Özçivit’in 4 set çalışanına yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği anlatılmıştı. İddianamede, oyuncu Özçivit'in “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e hapis şoku! Set çalışanlarına hakaret ettiği söylenmişti!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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