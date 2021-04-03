AK Partili milletvekillerinin 'Ekonomik Reform Paketi' kapsamında meclise sunduğu ve gelecek hafta görüşülmesi planlanan kanun teklifinde, kurumlar vergisinin geçtiğimiz yıla oranla yüzde 5 oranında artırılacağı maddesi üzerine vatandaşlar da arama motorlarında Kurumlar vergisi nedir? | Kurumlar vergisi oranı 2021 konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KURUMLAR VERGİSİ NEDİR?

Kısaca, kurumların bir mali yıl boyunca elde ettikleri kazanç üzerinden alınan vergi olarak ifade edilen kurumlar vergisi, kurum kazançlarından alınan, mükelleflerin bir takvim yılı boyunca kazandıkları safi kurum kazancına göre hesaplanan bir vergi türü olan kurumlar vergisinde adı geçen kurumun, tüzel kişiden farklı olduğu biliniyor. Sermaye şirketleri, kurum olarak kabul ediliyor. Şahıs şirketleri tüzel kişiliğe sahip olsalar dahi kurum olarak kabul edilmiyor.

Kurumlar vergisi, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine nisan ayının 1’ ile 30’u arasında sunmak zorunda oldukları Kurumlar Vergi Beyannamesi ile beraber sunuluyor. Bunun dışında, anlaşmalı olunan bankalar aracılığıyla da ödeme yapılabiliyor.

Her mükellef vergi ödenmesi gereken kazancının tümü için bir tane beyanname veriyor. Özet olarak; mükelleflerin şubeleri, ajansları, alım-satım büroları, mağazaları, imalathaneleri veya kendilerine bağlı olan diğer işyerleri için ayrı ayrı beyanname verilmiyor. Belirtilen bütün bu iş yerleri ayrı muhasebe ve sermayelere sahip olsa da, mükellefin tek bir beyanname vermesi gerekiyor.

Kurumlar Vegisi Kanununun birinci maddesine göre kurumlar vergisinin konusu yani üzerine vergi konulan ve verginin kaynağını oluşturan ekonomik unsurlar şunlardır:

Sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler)

Kooperatifler

İktisadi kamu kuruluşları

Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler (sendikalar dernek; cemaatler vakıf sayılır)

İş ortaklıkları

Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumların tüzel kişiliğe sahip olması gerekmektedir. Şahıs şirketleri tüzel kişiliğe sahip olmadıkları için kurumlar vergisi ödemezler.

Anonim Şirketler

Limited Şirketler

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

Kooperatifler

İş Ortaklıkları

İktisadi Amaçla Kurulmuş Dernek ve Vakıf Şirketler

İktisadi Kamu Kuruluşları

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre tüzel kişilik sayılmaktadır ve mükellefiyetleri vardır. Ancak bu mükellefiyetleri yine aynı kanunda tam ve daraltılmış olarak ikiye ayrılmaktadır.

TAM MÜKELLEFİYET

Kanuni olarak ve iş yerleri Türkiye’de bulunan kurumların elde ettikleri kazançlarının (hem yurtiçi hem yurtdışı) tamamı Kurumlar Vergisi’nin konusudur.

DAR MÜKELLEFİYET

Kanuni olarak veya işyerleri Türkiye’de bulunmayan şirketlerin ise sadece Türkiye’deki faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları vergilendirilmektedir.

KURUMLAR VERGİSİ ORANI 2021

Kurumlar Vergisi, 2018, 2019 ve 2020 için %22’idi ancak teşviklere tabi şirketler veya bazı dönemlerde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı kurallara uygun olarak vergilerini ödeyen şirketler için bu oranda çeşitli oranlarda indirim olmaktadır.

AK Parti yetkililerinin meclise sunduğu yeni kanun taslağında, kurumlar vergisinin yüzde 25'e çıkarılması öngörülmüştür. Pandemi sebebiyle 2021 yılında indirime gidilmesini bekleyen vatandaşların bu isteği, farklı destek ödemeleriyle denegelenmeye çalışıldı.

KURUMLAR VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesine göre şirketin gayrisafi hasılatından kanunda belirtilmiş giderler çıkarıldıktan sonra elde edilen tutar üzerinden hesaplanır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde tahakkuk eden matrahın ne kadarının vergilendirileceği belirlenmiştir.

Bu oran 2018, 2019 ve 2020 için %22’idi ancak teşviklere tabi şirketler veya bazı dönemlerde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı kurallara uygun olarak vergilerini ödeyen şirketler için bu oranda çeşitli oranlarda indirim olmaktadır.

Şirketler tüm şubeleri, büroları, imalathaneleri için ayrı ayrı beyanname hazırlamazlar, tüm faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarını tek mükellefiyet üzerinden tek beyanname ile öderler.

Şirket mali yıl içerisinde zarar etmişse bir sonraki mali yılın vergi matrahında bu zararı gösterebilmekte ve vergiye konu olan tutardan düşebilmektedir ancak en fazla beş yıl önceki dönemin zararı tahakkuk ettirilebilir.

KANUN TEKLİFİNDEN...

AK Parti milletvekilleri, Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanması; yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması; hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılmasını da içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu