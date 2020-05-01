Kuş gribi şüphesi! Bakanlık devreye girdi

Sakarya, Kaynarca'nın merkezindeki bir tavuk çiftliğinde 700 bine yakın tavukta hastalık ortaya çıktı.

Yapılan açıklamada hastalık sebebiyle yaklaşık 700 bin tavuğun telef olduğu belirtildi.

TESİS KARANTİNAYA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen veterinerler tavuklardan numune aldı. Hayvanlara bulaşmaması için tesis karantina altına alındı. Türkiye’nin en büyük tavuk merkezlerinden biri olan Kaynarca’da bu olay büyük bir panik yaşanmasına neden oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama gelmezken, “Tavuk Vebası” bir diğer adıyla Avian İnfluenza (Kuş gribi) olabilme ihtimali üzerinde duruluyor.

KUŞ GRİBİ NEDİR?

(Avian İnfluenza , Tavuk Vebası, Pestis Avium, Bird Flu) Kuş gribi, evcil ve yabani kanatlılar ile memeli hayvanların çoğunda solunum ve sindirim sistemine ait belirtiler gösteren, ölümle sonuçlanan çok bulaşıcı bir hastalıktır.

Hasta tavuklarda yüksek bulaşıcılığı olan bu hastalık ilk kez 1878 yılında İtalya'da tespit edilmiş ve “tavuk vebası” olarak adlandırılmıştır.

Hastalık etkeninin bir virüs olduğu 1901 yılında ortaya konulmuş olmasına karşın, etkenin memeli influenza A virüsleri ile ilişkili olduğu ancak 1955 yılında gösterilebilmiştir. Hindilerde ise ilk izolasyon 1963 yılında Kuzey Amerika'da yapılmıştır.