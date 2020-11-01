Kuşadası’nda 4,7 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 10.05'te 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kuşadası Körfezi'nin 17,62 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.