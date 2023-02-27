Kushtrim Shabani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kushtrim Shabani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kushtrim Shabani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kushtrim Shabani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kushtrim Shabani 8 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kushtrim Shabani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kushtrim Shabani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Kushtrim Shabani'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Kushtrim Shabani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kushtrim Shabani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kushtrim Shabani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kushtrim Shabani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2013 yılında FC Prishtina

1 Ocak 2014 yılında FC Llapi

19 Ocak 2019 yılında SC Gjilani

11 Ağustos 2020 yılında FC Llapi

Kushtrim Shabani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kushtrim Shabani şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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